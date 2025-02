„Astăzi, păpușa mea împlinește 17 ani! Încă un an și va fi majoră. Ana, te iubesc din tot sufletul și sunt mândră de tine în fiecare zi! Îți doresc să fii mereu fericită, sănătoasă și să ai parte de tot ce e mai frumos în viață. La mulți ani, iubita mea!

Mi-ai colorat tinerețea cu zâmbetul tău ștrengar, mi-ai fericit fiecare clipă de mamă. Te-am visat, te-am așteptat cu toată ființa mea, iar astăzi, la 17 ani de la venirea ta pe această lume, ești tot ce mi-aș fi putut imagina vreodată.

Îți doresc un viitor superb, să rămâi mereu omul bun care ești, să visezi la idealuri înalte și să nu renunți să le urmezi. Fii curajoasă, iubitoare și mereu autentică. Îți voi fi alături, la fiecare pas, cu toată iubirea și mândria din lume.

Te iubesc, păpușa mea! La mulți ani fericiți, Ana Cleopatra”, este mesajul transmis de Roxana Pe contul de socializare.

Cum se menține în formă Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu se împarte între cariera ei și viața de familie. Cu toate acestea, vedeta își găsește timp și pentru ea, pentru a se menține în formă și pentru a se răsfăța. De aceea, de mulți ani de zile ea face sport, arde 700 de calorii într-o singură oră.

Totodată, ea a recunoscut că are și mare grijă la alimentație. Roxana Ciuhulescu nu mănâncă fast-food, niciodată nu consumă carne de miel, carne de porc doar de Crăciun, iar de dulciuri se ferește cât poate de mult.

„Am și grijă și la ce mănânc. Rar mai scap la desert. Nu pot să zic că e un sacrificiu sau o corvoadă pentru mine, așa m-am obișnuit. Mănânc corect, nu mănânc prostii. Nu mănânc junk-food. Și la birou când am treabă, îmi iau mâncare de acasă.

Asta mă ajută să fiu sănătoasă, să nu mă îmbolnăvesc de stomac. Într-o zi, nu mi-am luat mâncare de acasă, am fugit, și am mâncat noodle pack, apoi am zăcut două zile. Am crezut că m-am otrăvit, jur”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp.







