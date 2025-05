Titlurile lunii pe Netflix în mai 2025

O serie de producții Netflix pe care le vei îndrăgi instantaneu, de la comedii și povești de dragoste, la animații pline de acțiune și suspans, pot fi urmărite pe platformă în ultima lună de primăvară.



Așadar, începând cu minivacanța de 1 Mai, te vei putea delecta cu seria The Four Seasons: o poveste emoționantă și plină de umor care urmărește dinamica dintre șase prieteni vechi, atunci când unul dintre cupluri este pe cale să se despartă, cu Tina Fey și Steve Carell în roluri principale.

Tot luna aceasta poți urmări și al patrulea volum din seria animată Love, Death & Robots, cu zece scurtmetraje create de Tim Miller care îmbină elemente SF cu un strop de groază și fantezie. În plus, se lansează și seria Sirens, cu Julianne Moore, Milly Alcock și Meghann Fahy în rolurile protagonistelor, pe care le vei vedea într-o poveste senzuală, exotică și amuzantă.

De asemenea, te vei putea bucura și de: Dept. Q, o adaptare a romanului cu același nume al autorului danez Jussi Adler-Olsen, de la realizatorii celebrei serii The Queen’s Gambit; filmul Nonnas, o comedie care îi urmărește pe proaspătul proprietar al unui restaurant italian și grupul de bunicuțe care devin bucătăresele iscusite din spatele afaceri sale; documentarul Vini Jr., care prezintă ascensiunea celebrului fotbalist brazilian și provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei sale.

Nu în ultimul rând, în luna mai 2025 aceasta ajung pe Netflix și filme foarte îndrăgite precum Dune: Partea II, Lucy și Just Go With It, alături de Downsizing și Love and Other Drugs.

The Four Seasons

Prietenia de decenii între trei cupluri căsătorite este pusă la încercare când unul dintre ele divorțează, ceea ce le complică tradiția ieșirilor de weekend trimestriale.

Co-creat de Tina Fey, Lang Fisher și Tracey Wigfield, The Four Seasons este o poveste de dragoste amuzantă și sinceră despre căsniciile lungi și prieteniile vechi. Bazat pe lungmetrajul din 1981 cu același nume. Din 1 mai, pe Netflix.

The Four Seasons – trailer Netflix

Love, Death & Robots: Volumul 4

Dinozauri gladiatori, pisici mesianice și marionete staruri rock, toate doar în Love, Death and Robots. Cel de-al patrulea volum este produs de Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destin întunecat) și David Fincher (Mindhunter, The Killer). Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill) revine în calitate de regizor coordonator pentru zece scurtmetraje surprinzătoare, în stilul special al serialului care a primit multiple premii: animație ultramodernă, horror, SF și umor. Din 15 mai, pe Netflix.

Love, Death & Robots: Volumul 4 -trailer Netflix

Sirens

Devon crede că sora ei Simone are o relație bizară cu noua ei șefă, enigmatica Michaela Kell. Viața mondenă luxoasă a lui Michaela o fascinează pe Simone, iar Devon a decis că a sosit momentul să intervină, dar nu are nici cea mai vagă idee ce adversar redutabil va găsi în Michaela.

Cu o acțiune ce se desfășoară pe parcursul unui weekend petrecut la complexul luxos de pe malul mării deținut de familia Kell, serialul Sirens oferă o perspectivă incisivă, sexy, presărată cu umor negru, despre femei, putere și clasă. Din 22 mai.

Filmele lunii mai 2025 pe Netflix- Sirens Trailer

Seriale noi pe Netflix în luna mai 2025

Full Speed: Sezonul 2

Acest serial documentar plin de adrenalină ilustrează mai clar decât oricând dramele de pe pistă și dincolo de ea în campionatul NASCAR 2024. Din 7 mai, pe Netflix.

Forever

Reuniți în adolescență, doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc profund, trăind bucuria și suferința unei prime idile care le va schimba viața pentru totdeauna. Un nou serial din 8 mai, pe Netflix.

Tastefully Yours

Scântei, dar și dragoste, zboară în micul restaurant al lui Jeonju. Un moștenitor al unui lanț alimentar obsedat să descopere cele mai bune rețete, le găsește într-un restaurant cu o singură masă, alături de multă iubire. Din 12 mai.

Tastefully Yours – Trailer Netflix

Bad Thoughts

O colecție de povestiri hilare și tulburătoare, care forțează limitele decenței în moduri pe care numai Tom Segura și le poate imagina. Din 13 mai.

Bet

La o școală privată unde jocurile de noroc stabilesc statutul social, o nouă elevă pricepută, cu un trecut misterios, face valuri și pariază pe răzbunare. Din 15 mai, pe Netflix.

Pernille: Sezonul 5

Organizarea nunții lui Ole Johan captează toată atenția, iar Pernille se străduiește să împace cerințele profesionale cu viața de familie și propriile sentimente. Din 15 mai.

Secrets we keep

Când bona unei vecine dispare din suburbia ei bogată, Cecilie caută răspunsuri și descoperă secrete care îi spulberă lumea aparent perfectă. Din 15 mai.

Thank you, Next – sezonul 2

Leyla urmează în sfârșit să aibă parte de un final fericit cu Cem, dar va reuși să aibă încredere în firea lui misterioasă și să se îndrăgostească din nou? Din 15 mai.

Football Parents

Când vine vorba de carierele de fotbaliști amatori ale copiilor lor, acești părinți nu au nici jenă, nici frică. Dar au un simț aparte al spiritului de echipă. Din 16 mai.

Rotten Legacy

După o boală gravă, un mogul media descoperă că acțiunile copiilor săi amenință imperiul pe care l-a construit cu grijă și va face orice pentru a-l salva. Un nou serial pe Netflix, din 16 mai.

Real Men

Mattia, Massimo, Riccardo și Luigi, patru prieteni vechi ce locuiesc în Roma, se simt pierduți în lumea femeilor emancipate și încearcă să se adapteze în propriul fel. Din 21 mai.

Sneaky Links – Dating after Dark

Șase persoane singure se cazează la un motel în căutarea dragostei, alături de posibilii lor parteneri. Pot aceste idile să se transforme în dragoste reală? Din 21 mai.

Big Mouth – Sezonul 8

Nimic nu scoate la suprafață hormonii (sau suferința din dragoste) mai tare ca liceul. Acești prieteni se maturizează, iar finalul e cu adevărat fericit. Din 23 mai.

Forget You Not

O comediană aspirantă transformă problemele cu care se confruntă în momente de umor sincer, împărțindu-se între muncă, relații și îngrijirea tatălui său. Din 23 mai.

Dept. Q

Un detectiv deștept și arogant (Matthew Goode) conduce o unitate specializată în cazuri nerezolvate, într-o dramă de scenaristul și regizorul serialului The Queen’s Gambit. Din 29 mai.

Filme noi pe Netflix în mai 2025

Nonnas

După pierderea mamei sale dragi, un mecanic din New York riscă totul pentru a o onora, deschizând un restaurant italian în care bunicile din cartier lucrează ca bucătărese. Nonnas, unul dintre noile filme de pe Netflix, este disponibil din 9 mai 2025.

Filme noi pe Netflix în luna mai 2025 – Nonnas Trailer

Bad Influence

Un fost pușcăriaș primește o nouă șansă atunci când este angajat să protejeze o femeie bogată de un obsedat, însă atracția dintre ei este irezistibilă. Din 9 mai.

Untold – The Liver King

A clădit un imperiu al suplimentelor devorând carne crudă pe rețelele de socializare. Avea și mușchi cu care impresiona. Serios, cum a ajuns Regele ficatului atât de mare? Din 13 mai.

Fear Street: Prom Queen

Cine va fi votată regina balului la liceul Shadyside în 1988? Pentru Lori, deja un outsider, concurența era de coșmar, chiar și înainte ca participantele să fie ucise pe rând. Din 23 mai.

The Heart Knows

După un transplant de inimă, Manuel simte o schimbare de personalitate și devine interesat de viața donatorului, cunoscând-o pe Vale, văduva acestuia, și comunitatea ei. Din 30 mai, pe Netflix.

Filme documentare noi pe Netflix în luna mai 2025

Vini Jr.

Vini Jr. le are pe toate: talent, tenacitate și îndrăzneală. Urmărește-i picioarele agile în parcursul său însuflețitor către statutul de star mondial al fotbalului. Din 15 mai.

The Quilters

În acest scurtmetraj documentar premiat, bărbații dintr-o închisoare de maximă securitate din Missouri confecționează cuverturi personalizate pentru copiii orfani. Din 16 mai.

Cold Case: The Tylenol Murders

Cine a pus cu adevărat cianură în Tylenol? Acest serial analizează teoriile alarmante din spatele crimelor nerezolvate și urmărește un suspect-cheie. Din 26 mai.

Filme anime pe Netflix în mai 2025

Blood of Zeus – sezonul 3

Eliberat din captivitate și însetat de răzbunare, regele titanilor jură să-i distrugă pe zeii Olimpului și să-și recupereze puterea pe care i-au furat-o. Din 8 mai.

Special de Comedie Netflix

Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor

Cele mai mari vedete ale comediei se adună pentru a-l celebra pe legendarul Conan O’Brien, căruia i se decernează Premiul Mark Twain pentru umor american. Din 4 mai.

Filme licențiate Netflix în luna mai 2025

Just Go With It – din 1 mai

Love & Other Drugs – din 4 mai

Lucy – din 16 mai

Dune – Partea II – din 21 mai

Downsizing – din 22 mai

Sursă foto – Shutterstock.com

