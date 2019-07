Filmele de acțiune sunt printre cele mai apreciate producții în sălile de cinema. Sunt ușor de urmărit, acțiunea se adresează unui public variat, iar adrenalina din povestea unui film de acțiune transformă imediat producția într-una de succes. Ți-am făcut un top al celor mai bune filme de acțiune din toate timpurile pe care trebuie să le vezi cel puțin o dată în viață.

Cele mai bune filme de acțiune pe care trebuie să le vezi

Film acțiune – Scarface – anul 1983

Film de acțiune din a cărui distribuție face parte Al Pacino, în rolul lui Tony Montana. Filmul arată povestea unui refugiat cubanez care ajunge în Florida în anul 1980, devine gangster și ajunge să se implice în afacerile cu cocaină din acea perioadă. Povestea filmului urmărește ascensiunea personajului principal în lumea interlopă, dar și sfârșitul tragic.

Film acțiune – Goodfellas – anul 1990

Film american în care este prezentată povestea adevărată a lui Henry Hill și a prietenilor din familia Lucchese, în perioada 1955 și 1980. Filmul a fost nominalizat pentru șase premii Oscar, chiar și pentru Cel mai bun Film și Cel mai bun Regizor. Filmul de acțiune Goodfellas a câștigat cinci premii BAFTA și a fost numit Cel mai bun film al anului de mai mulți critici de film.

Film acțiune – Goldfinger – anul 1964

Al treilea film din seria James Bond, unde agentul 007 se află în mijlocul unei misiuni de investigare a unei operațiuni de contrabandă a aurului de la Goldfinger. Atunci când James Bond descoperă fabrica lui Goldfinger, el este capturat și lăsat inconștient. Acțiunea filmului te va ține cu sufletul la gură.

Film acțiune – First Blood – anul 1982

Film american în care îl vei urmări pe Sylvester Stallone în rol principal. Filmul este prima parte a seriei deja cunoscute Rambo, iar scenariul este bazat pe romanul First Blood de David Morrel. Veteranul războiului din Vietnam, John Rambo (Sylvester Stallone) călătorește pentru a-l vizita pe unui dintre prieteni lui vechi, dar află că acesta a murit de cancer din cauza faptului că s-a expus la dublul erbicid Agent Orange. John își continuă bulversat drumul, se rătăcește, iar de aici începe acțiunea.

Film acțiune – Mission Impossible – anul 1996

O serie de filme de acțiune care se bazează pe serialul cu același nume. În film îl vei vedea și pe Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt, care este acuzat de asasinarea unor colegi în timpul unei misiuni eșuate la Ambasada din Praga. De asemenea, el este acuzat pe nedrept și că a vândut secretele de stat unui criminal internațional.

Film acțiune – Robocop – anul 1987

Film de acțiune SF a cărui acțiune are loc în viitor, într-un Detroit, Michigan, unde criminalitatea a atins deja cote maxime. În viitor, sunt disponibile centre RoboCop unde, ofițerii de poliție care au fost uciși sunt recreați sub forma unor cyborgi super umani cunoscuți și sub denumirea de RoboCop.

Film acțiune – Die Hard – anul 1988

Film de acțiune care îi prezintă în rolurile principale pe Bruce Willis și Alan Rickman. Vei urmări povestea unui detectiv, John McClane, abia ajuns în Los Angeles pentru a-și petrece Crăciunul împreună cu soția. Nu își petrece un Crăciun tocmai liniștit deoarece un grup de teroriști a luat ostatici pe toată lumea, iar John este nevoit să lupte pentru a-i opri pe toți cei 12 teroriști.

Film acțiune – Kill Bill – anul 2003

Film thriller de acțiune disponibil în două volume. Filmul Kill Bill a fost programat pentru o singură difuzare, însă din cauza faptului că avea o durată de peste patru ore, a fost împărțit în două volume. Vei urmări o fostă membră a unei echipe de asasine care caută să se răzbune pe fostele colege, care i-au stricat nunta și i-au masacrat pe participanții la eveniment. Filmul de acțiune începe cu un intertitlu: ”Răzbunarea este un fel de mâncare servit cel mai bine rece”.

Film acțiune – Leon: the Professional – anul 1994

Un film thriller francez cu Jean Reno și Natalie Portman în rolurile principale. O replică franțuzească producțiilor americane, filmul își desfășoară acțiunea chiar în New York, iar personajul principal Leon, un killer înăscut este un invincibil până când, o fetiță de doar 12 ani (Natalie Portman) dă buzna în sufletul lui. De aici începe și acțiunea filmului, respectiv sacrificiile lui Leon pentru a o salva pe Mathilda.

Film acțiune – Enter the Dragon – anul 1973

Urmărește povestea lui Bruce Lee, un expert în arte marțiale, angajat de un alt expert în karate tocmai pentru a prinde un dealer periculos de droguri, care îl urmărește constant. Este ultimul film în care joacă Bruce Lee, așa că nu ai voie să îl ratezi. A înregistrat o audiență record pentru un film de arte marțiale.

Film acțiune – Taken – anul 2008

Este primul film de acțiune din seria Taken unde, Liam Neeson joacă rolul unui fost agent CIA, Bryan Mills. Acesta încearcă să își recupereze fiica după ce aceasta a fost răpită, în timp ce călătorea în Franța, de către traficanții de ființe umane pentru sclavie sexuală.

Film acțiune – Mad Max: Fury Road – anul 2015

Film de acțiune aventură post-apocaliptic, Mad Max a avut premiera pe 7 mai, 2015. În rolurile principale sunt Tom Hardy, Charlize Theron și Nicholas Hoult. Urmărit de un trecut zbuciumat, Mad Max decide să călătorească de unul singur și să nu își facă niciun prieten, în ciuda convingerilor sale de a se alătura unui grup de supraviețuitori ai deșertului.

Film acțiune – Heat – anul 1996

Acțiunea filmului se petrece în Los Angeles, iar în prim plan sunt două personalități puternice și complexe care se atacă reciproc. Unul dintre ei este criminal profesionist, în timp ce celălalt este un reputat detectiv a cărui obsesie este aceea de a-l prinde pe ucigașul care întotdeauna a reușit să scape și să înfrunte dreptatea, adevărul și legile.

Film acțiune – Commando – anul 1985

Un film de acțiune în care vei vedea o altă față a super eroului Schwarzenegger, mai puțin folosită în filmele anterioare. Colonelul Matrix s-a retras din forțele armate, iar acum încearcă să trăiască o viață liniștită alături de fiica sa în vârstă de 10 ani. Din păcate, fetița este răpită de oamenii unui dictator din America Latină, iar Matrix își poate revedea fetița doar dacă îl va ucide pe președinte. Pericolele prin care acesta trece sunt de neimaginat, așa că nu trebuie să ratezi acțiunea filmului.

Film acțiune – Air Force One – anul 1997

Actorul principal, Harrison Ford îl interpretează pe James Marshall, veteran al războiului din Vietnam. Acesta a ajuns președintele Statelor Unite ale Americii, iar într-o vizită în fosta Uniune Sovietică, într-un discurs, îi atacă pe teroriștii din fostul bloc comunist, în special pe criminalul de război din Kazakhstan, Ivan Korshunov. Pe ruta de întoarcere spre SUA, la bordul celui mai sigur avion din lume, întreg staff-ul observă că unui dintre jurnaliștii care îl însoțește pe președinte este chiar Korshunov deghizat.

Film acțiune – John Wick – anul 2014

Filmul este o poveste de răzbunare care se desfășoară în New York și îl are în rol principal pe Keanu Reeves, laureat al World Stunt Award – premiul internațional pentru cel mai bun cascador. Acesta este un fost ucigaș, dar care este obligat de un mafiot rus să reintre în joc. După moarte subită a soției lui, John intră în polemică cu sadicul Iosef Tarasov, care se îndrăgostește irevocabil de mașina acestuia, John refuzând să i-o vândă. Iosef și gealații săi iau mașina cu forța, intră în casă peste John și îl bat până la inconștiență. Aceștia nu își dau seama că o dată cu această acțiune, l-au trezit pe cel mai crud asasin care a existat vreodată.

Film acțiune – The Bourne Identity – anul 2002

Film de acțiune și spionaj americano-german care a adaptat vag romanul Identitatea lui Bourne, scris de Robert Ludlum. Personajul principal, Matt Damon (Jason Bourne) joacă rolul unui amnezic ce luptă să își descopere adevărata identitate. Este primul film din seria de filme cu Bourne, urmat de Supremația lui Bourne și Ultimatumul lui Bourne.

Film acțiune – Face/Off – anul 1997

Film de acțiune american în care rolurile principale sunt interpretate de Nicolas Cage și John Travolta. Un agent FBI și un terorist, fiecare ia aspectul fizic al celuilalt, fiecare dintre cei doi jucând două personalități. Este un film aclamat atât de public, cât și de critici, iar încasările totale la nivel mondial s-au ridicat la 245 de milioane de dolari.

Film acțiune – The Rock – anul 1996

Film de acțiune care își desfășoară activitatea în insula Alcatraz, în zona golfului San Francisco. În rolurile principale îi vei găsi pe Nicolas Cage, Sean Connery și Ed Harris care, supărați că mai mulți militari au fost lăsați în urmă în zonele afectate de conflict și familiile acestora nu pot primi compensații, un grup de soldați conduși de Francisc Xavier Hummel (Ed Harris) ocupă insula și îi ia ostatici pe turiști, amenințând zona golfului San Francisco cu rachete cu gaz mortal.

Film acțiune – Bad Boys – anul 1995

Filmul reprezintă debutul regizoral al lui Michael Bay și îl are în rolurile principale pe Will Smith și Martin Lawrence. A avut încasări de peste 140 de milioane de dolari cu un buget de 19 milioane, iar filmul de acțiune este continuat și în anul 2003 de către Băieți Răi 2 (Bad Boys).

