Spre exemplu, la cel mai mare eveniment, care a avut loc în București, la Cinema City din Mega Mall, alături de distribuția filmul (Denis Hanganu, Ștefania și Codin Maticiuc), au mai fost prezenți regizorii Anghel Damian și Millo Simulov, dar și vedete precum Smiley, Connect-R, Speak, Bianca Drăgușanu, Jo, Anda și Joseph Adam, Giulia Nahmani, Diana Sar, Ioana State, Andia, Amna, Andreea Ibaka, Iuliana Pepene sau Alina Pușcău.

Filmul poate fi văzut și în format 4DX

Cu mașini spectaculoase și drifturi periculoase, filmul „Cursa” inovează peisajul cinematografic autohton fiind primul film românesc disponibil în formatul special de cinema 4DX.

Pelicula este despre viteză, control și decizii grele. E un film românesc care nu se teme să gândească mare. E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt, cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire.

Cei care au văzut deja filmul au parte și de conținut exclusiv, pe site-ul oficial al producției „Cursa”, pe baza biletului de cinema, iar Libertatea vă prezintă în premieră despre ce este vorba.

Într-un clip video exclusiv, Codin Maticiuc și alți actori din film vorbesc despre „Cursa” și oferă cifrele oficiale ale producției.

Recomandări
4 milioane de euro, suma totală investită în „Cursa”

„Este cel mai mare și cel mai scump film independent românesc făcut vreodată. Și asta se simte din toate punctele de vedere. Este primul film românesc de acțiune, e un film cu mașini și este primul film românesc care duce jocul mai departe”, spune Codin Maticiuc.

Potrivit vedetei, bugetul filmului „Cursa” a fost de 4 milioane de euro, iar echipa care a lucrat la producție a fost formată din 287 de persoane, dintre care doi sunt regizorii, iar 20 sunt cascadorii.

Secvență din filmul „Cursa”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 37

În film apar 42 de supercaruri, care au fost implicate în șase accidente programate și trei accidente nedorite. În unul dintre accidente a fost implicat și un Lamborghini STO care costă între 320.000 și 415.000 de euro, potrivit informațiilor care apar pe site-urile auto de specialitate. Înaintea acestei producții, în lume existau doar 700 de exemplare, iar acum… mai sunt doar 699!

Filmul „Cursa” a fost filmat cu mai multe camere, valoarea lor totală fiind de 600.000 de euro, iar în urma filmărilor au fost distruse trei camere, dauna totală a acestora fiind de 250.000 de euro, aici fiind inclusă și o cameracam Porsche Cayenne.

„Repetițiile s-au făcut anul trecut, la o platformă în București. Apoi, cu doar câteva săptămâni înainte de filmare, am repetat la Adâncata. Toate scenele au fost repetate. Cursele, în principiu, au început cu 50% viteză, apoi au crescut progresiv, ca să se ajungă la viteza dorită. Am mers cât de safe se poate”, a mai spus Codin Maticiuc.

Datele oferite în materialul pe care Libertatea l-a văzut deja și care este exclusiv pentru cei care au vizionat filmul mai arată că echipa de producție a cheltuit 500.000 de euro doar pentru repetiții și alți 296.000 de euro pe străzile închise în București.

„Cursa” a avut nevoie de 150 de ore de repetiții pe circuit profesionist, iar mașinile au avut peste 100 de cauciucuri schimbate! Pe Transfăgărășan s-a filmat patru zile, iar cadrele cu efecte vizuale sunt 352.

