Filmul ajunge mai aproape de realitate, în timp ce întregul sistem senzorial este amplificat datorită tehnologiei revoluționare 4DX. Fiecare turație de motor va fi amplificată, fiecare drift va fi resimțit cu o intensitate diferită, fiecare accident va zgudui scaun cu scaun și fiecare bulevard din București va căpăta personalitate sub simfonia de mirosuri, vânt, ceață și vibrații ritmate.

Formatul 4DX este disponibil în București, Constanța, Brăila, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, iar sălile sunt echipate cu fotolii speciale, sincronizate printr-o tehnologie avansată cu acțiunea de pe ecrane, pentru a intensifica emoțiile publicului.

„Cursa” este un film despre viteză, control și decizii grele. E un film românesc care nu se teme să gândească mare. E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt, cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire.

Din distribuția filmului fac parte Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Ștefania, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu, Aris Negoiță, George Ivașcu și Levent Sali, alături de Andy Popescu, Majda Aboulumosha sau artistul BlvckMatias, dar şi alte apariții speciale ale mai multor creatori de conținut și persoane publice.

Produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, filmul „Cursa” va ajunge în premieră pe marile ecrane din toată țara din 24 octombrie 2025, în 2D şi 4DX.