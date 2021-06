Finala „Burlacul” 2021. Ce concurente luptă pentru inima lui Andi Constantin

Simona Bălăceanu, finalista „Burlacul”

În episodul 14 din sezonul 6 al emisiunii Burlacul, Simona Bălăceanu și-a pus sufletul pe tavă și a decis să se deschidă, spunându-și povestea de viață.

Prin intermediul unei scrisori, concurenta s-a autocaracterizat pentru a-l ajuta pe Andi să afle mai multe despre trecutul ei, încercând, de asemenea, să își dezvăluie și mai mult comportamentul, dar și fricile. „O să am mult de lucrat cu mine”, a mai povestit ea.

Simona Bălăceanu

Cea mai dură mărturisire a fost că la vârsta de 11 ani a fost forțată să se maturizeze rapid, atunci când părinții ei au plecat din țară din dorința de a-i oferi ei un trai mai bun.

Ana Bene l-a cucerit pe Andi Constantin

Mărturisirile Anei Bene l-au făcut pe Burlac să vadă în ea o femeie extraordinară, dar și o prezență maternă.

Afecțiunea care a marcat-o și care a făcut-o să se gândească ce vrea cu adevărat de la ea. Ana Bene, o femeie în vârstă de 35 de ani, are o poveste de viață impresionantă.

Cu personalități distincte și temperamente diferite, fetele au luptat pentru a-i atrage atenția Burlacului și pentru a obține trandafirul roșu, simbolul emisiunii, prin care Burlacul își exprimă intențiile pe care le are: „Pentru mine, trandafirul nu înseamnă doar o floare, ci o intenție, un sentiment”, a spus Andi Constantin.

Ana Bene

În timpul unui single date, Andi și Ana au parte de momente unice: „Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum, în august.

Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, povestește Ana Bene.

Întrebată de Burlac ce a schimbat la viață de a ajuns să fie împlinită, Ana a început să își spună povestea vieții. Tânăra a fost greu încercată de soartă și a trecut prin cel mai mare obstacol: cancerul.

Melissa Azak, finalistă „Burlacul” sezonul 6

Melissa Azak, finalistă „Burlacul” sezonul 6 2021, a avut un parcurs impresionat în competiția pentru inima lui Andi.

Ea a văzut echipa de filmare pe străzile Istanbulului și, curioasă din fire, i-a abordat pentru a îi întreba despre ce este vorba. Cel care i-a atras atenția este chiar Burlacul Andi Constantin, pentru care și-a dorit să se înscrie în show.

Dorința i-a fost îndeplinită și, în episodul difuzat pe 22 aprilie 2021, l-a cunoscut pe tânăr la Cocktail-ul Party care are loc înainte de fiecare Ceremonie a Trandafirului. Chiar dacă a fost primită cu brațele deschise de către Andi, fetele nu au fost la fel de încântate de noua concurentă de la „Burlacul” sezon 6.

„M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța.

Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus tânăra despre ea.

