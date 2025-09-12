„Era să mă înec în Spania, eu care sunt superînotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis «hai că ies la suprafață după ce trece următorul val». Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul.

Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva superdubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a declarat Florin Dumitrescu pentru VIVA.ro.

În cadrul interviului acordat pentru sursa menționată mai sus, Florin Dumitrescu a vorbit și despre fetele pe care le are cu soția lui, Cristina.

„Cea mică este mereu pusă pe șotii, cum sunt eu, se uită întotdeauna în stânga și în dreapta, să vadă dacă e loc de o farsă, iar cea mare, când face o pasiune din ceva, aprofundează atât de tare, că o duce la nivel de obsesie. Una este foarte înclinată spre mediul artistic, croșetează, cântă la pian, ascultă jazz, cealaltă e pasionată de benzi desenate, ascultă muzică rock, Nirvana în special, și e atrasă de zona de business. Sunt diferite, sunt un melanj între personalitatea mea și personalitatea soției mele. Ce fac eu consider că e artă, dar și muncă, iar Cristina, soția mea, e orientată către afaceri”, a povestit, cu zâmbetul pe buze, îndrăgitul om de televiziune.

