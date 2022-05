Cântărețul a mărturisit că s-a pus pe slăbit abia după ce și-a dat seama că nu va încăpea în costumele de scenă care i-au fost pregătite pentru următorul concert. A aruncat din frigider toate alimentele nesănătoase, nu mai consumă zahăr și are grijă să mănânce multe salate.

„Acum o săptămână aveam 108 kilograme. Nu mă crede nimeni dacă spun… și mă urc dimineața pe cântar și îmi vine să arunc cântarul ăla, mă uit să văd dacă am mai slăbit un kilogram măcar. (…) Eu trebuie să ajung la 85 de kilograme, dar nu mă grăbesc.

De o săptămână știți ce fac? Am început să mănânc carne de curcan. Nu mănânc altă carne. Apoi salată, tot ceea ce e verde. La fructe nu am voie nimic, doar mere verzi pentru că ele conțin mai puțin zahăr și priviți-mă! Într-o săptămână am ajuns la 103 kilograme”, a povestit cântărețul în direct la PRO TV.

Așadar, Fuego se pregătește intens pentru următorul concert, la următorul spectacol va schimba nu mai puțin de opt ținute.

În pandemie, interpretul și-a descoperit o nouă pasiune, pictura, iar asta l-a făcut să treacă mai ușor peste această perioadă. „Mi-a fost foarte greu, dar m-am regăsit pe mine, am pictat. Am pictat foarte mult și asta mi-a făcut bine. Cu siguranță tuturor ne-a fost greu și încă ne este”, a declarat Fuego la „Vorbește lumea”, acum ceva vreme.

