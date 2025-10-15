Într-un videoclip publicat online, Fulgy s-a arătat extrem de deranjat de un comentariu primit, reacționând impulsiv și jignind populația României. Declarațiile sale au surprins pe toată lumea, mai ales în contextul în care, în ultimii ani, părea că își găsise echilibrul departe de scandaluri.

„M-am uitat și eu prin comentarii și am văzut ce comentați, măi oameni buni! Sunteți un neam de trădători și de sclavi. Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă. Doar 4% din oamenii de pe Pământ sunt în situația mea”, a spus Fulgy pe rețelele de socializare.

Fulgy studiază în Dubai

După ce a recunoscut în trecut că s-a confruntat cu probleme legate de consumul de substanțe interzise, Fulgy s-a mutat în Dubai pentru a-și reconstrui viața. El povestea, în urmă cu câteva luni, că este student în anul al doilea la o universitate de prestigiu și că are planuri mari.

„De când am plecat din România am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027 pentru a obține licența în audio. Anul 1 l-am terminat cu distincție înaltă, iar pentru acest fapt am intrat în atenția tuturor. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează”, a spus Fulgy pentru Spynews.ro.

Fulgy evită să spună că este român

Cu toate acestea, noua sa reacție i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care credeau că s-a schimbat. În mesajul devenit viral, tânărul a afirmat că nu se mai consideră român și că nu se prezintă niciodată ca atare în fața străinilor, susținând că nu este mândru de originea sa.

De asemenea, Fulgy a criticat dur conducerea țării, afirmând că România nu oferă oportunități de dezvoltare și că doar plecarea în Dubai l-a ajutat să își atingă obiectivele.

„De când am ajuns în Dubai am văzut ce înseamnă ca un lider să-și iubească poporul, de aceea cred că sunt în unul dintre cele mai frumoase, puternice și sigure locuri de pe pământ. Aici educație = normal, lumea trăiește bine și lucrurile prosperă. Mi-aș fi dorit să pot să spun la fel și despre țara mea, dar e imposibil. Oricum, oriunde am să mă prezint, am să spun ce sunt: țigan. Nu sunt mândru când spun că sunt român, iar ei apreciază asta, nu ca la noi, rasism”, a adăugat acesta.

Gestul său a generat un val de reacții negative, atât din partea fanilor, cât și a internauților, care i-au reproșat lipsa de respect față de țara în care s-a născut și care i-a făcut familia celebră.