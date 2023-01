George Restivan are o fată în vârstă de 25 de ani, pe care a recunoscut-o abia acum. Adriana Bahmuțeanu: „S-a mărit familia”

Acum, după 25 de ani, George Restivan și-a recunoscut fiica. Aceasta trăiește la Satu Mare, e căsătorită și urmează să devină pentru prima dată mamă. Melissa Vaida a însărcinată în luna a nouă. Invitați în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, George Restivan și Adriana Bahmuțeanu au recunoscut că au primit-o cu brațele deschise pe Melissa.

„Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui”, a spus George Restivan la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă”, a completat Adriana Bahmuțeanu, care se căsătorește în iunie cu logodnicul ei.

Melissa nu a fost prezentă în emisiune, însă, printr-un apel telefonic, ea a făcut declarații, după ce George Restivan a recunoscut că e fiica lui. Ea speră ca de acum înainte să aibă o relație apropiată cu părintele ei.

„Pe mine mă bucură foarte mult situația asta. George și doamna Adriana sunt niște oameni foarte comsecade. Ne-am bucurat mult că a venit la Satu Mare, eu și familia mea. L-am primit cu brațele deschise. Îi aștept în continuare, atât pe el, cât și pe doamna Adriana la noi”, a declarat Melissa.

Ce relație a avut George Restivan cu mama fetei sale

În luna noiembrie a anului trecut, situația Melissei a fost discutată la „Acces Direct”, emisiunea Mirelei Vaida de la Antena Stars. Acolo a apărut George Restivan, care a povestit ce relație a avut cu mama fetei, pe care la acea vreme nu o recunoștea drept copilul lui.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta. Eu am avut o relație cu mama ei în urmă cu 20 și ceva de ani. Nu am știut, niciodată nu mi-a spus că am o fată. A fost o aventură de o noapte, deci asta a fost. Nu mi s-a spus că a rămas însărcinată, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic. (…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. – ADN)”, a mărturisit logodnicul Adrianei Bahmuțeanu la Antena Stars.

Fata spunea însă că George Restivan i-a adus două tricouri din Statele Unite ale Americii în urmă cu ceva timp. Bărbatul a ținut să lămurească faptul că aceste cadouri au fost date în calitate de prieten, scrie a1.ro.

„Am dus cadouri la mai mulți, și așa i-am dus și ei, în calitate de prieten că am cunoscut-o pe mama ei. Da, era o posibilitate, dar felul în care unii oameni îți intră în viață, prin amenințări. (…) Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări.”, a mai adăugat el.

Chiar de atunci, Adriana Bahmuțeanu își dorea să se facă lumină, să afle cum stau lucrurile de fapt. „Dacă ea crede că este fiica lui George, eu abia aștept să o cunosc. Până la urmă, într-o familie, lucrurile trebuie puse în ordine. (…) Doamna Melissa, puteai să mă cauți pe mine, să îmi dai un mesaj. Eu m-aș bucura să afle și cel mic că are o soră mai mare.”, a spus vedeta la „Acces Direct”.

Așadar, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan, are doi copii, pe Melissa și un băiat mai mic, dintr-un alt mariaj, care acum e crescut de vedetă.

