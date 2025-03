În vârstă de 30 de ani, Georgiana Lobonț afișa mereu o dantură impecabilă, cu zâmbet larg și perfect. În urmă cu câțiva ani a mers la medicul stomatolog, unde și-a pus fațete. Timpul a trecut, iar vedeta a început să se confrunte cu probleme dentare.

Vedeta s-a văzut nevoită să ia măsuri și zilele acestea se află la o clinică stomatologică din Izmir, Turcia, unde își schimbă dantura. Georgiana Lobonț a suferit trei implanturi dentare, după ce i-au fost date jos fațetele. A apărut cu dinții șlefuiți, însă pozitivă că în curând va avea o dantură perfectă.

Georgiana Lobonț a apărut fără fațete

„Am vrut să fac story-ul ăsta ca să vă arăt că sunt bine și să vă spun că sunt și eu mirată că nu sunt încă învinețită, așa, foarte puțin umflată, dar cred că mi se pare mie că sunt umflată că n-am dinți, îi am șlefuiți. Abia aștept să văd rezultatul, mi-am ales modelul, mi-am ales culoarea.

Astăzi o să îmi pună coroanele temporare, iar marți îmi pune alte coroane până când mă voi întoarce peste 4 luni după ce se vor trata cele 3 implanturi și apoi o să îmi pună dinții permanenți, care, dacă ai o igienă corectă, îi poți avea toată viața”, a zis Georgiana Lobonț ieri.

Așadar, după ce a apărut fără fațete, medicii i-au pus o dantură din plastic Georgianei Lobonț, pentru a putea mânca pe timpul șederii sale în Turcia. Ulterior, medicii i-au montat dantura din zirconiu, pe care vedeta o va ține patru luni. Ulterior, va reveni la control, când i se va monta și dantura finală.

„Chiar o să am dinți faini în sfârșit. Nu o să mai fie mari”, a zis Georgiana Lobonț, care până marți va avea din plastic. Ulterior va trece la cei de zirconiu.

Cariera Georgianei Lobonț

Georgiana Maria Lobonț, pe numele său complet, s-a născut în Gherla, în județul Cluj. Încă de mică, chiar de la vârsta de patru ani, aceasta a fost atrasă de muzică. A participat la celebrul concurs pentru copii „Tip Top Mini top”. Întreaga familie a ghidat-o către o carieră în muzică, așa că aceasta a urmat cursurile Școlii populare de artă din Cluj.

Cântăreața de muzică populară și-a făcut debutul în 2005, la emisiunea „Tezaur Folcloric”, iar în 2010 a lansat primul ei album de muzică populară. Următorii ani au venit cu multe reușite pe plan profesional, a lansat multe melodii, videoclipuri, a apărut și în diferite emisiuni de televiziune la Antena 1, la Pro TV, la Național TV.

În online, artista a cunoscut succesul în ultimii ani. Pe Facebook are peste un milion de urmăritori, iar pe Instagram, peste 400.000. Tânăra are diverse colaborări cu diferite branduri care îi aduc câștiguri financiare. Pe plan personal, Georgiana Lobonț și-a întemeiat o familie. În 2016 s-a căsătorit cu Rareș Ciciovan, împreună cu care are doi copii.

