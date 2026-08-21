Micuțul Giorgios a împlinit vârsta de un an, iar internaționalul român și soția lui au marcat momentul printr-un mesaj emoționant.

„Un an întreg de când te iubim, de când te privim cum crești și ne întrebăm cum am putut trăi fără tine. La mulți ani pentru primul tău an de viață, băiatul nostru dulce!”.

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Cadrul ales de cei doi soți pentru marcarea acestui moment special reflectă o atmosferă caldă și relaxată. În imaginile publicate, Ianis și Elena apar alături de fiul lor în ipostaze pline de tandrețe. Instantaneele îi surprind în dormitor, dar și în bucătărie, unde micuțul sărbătorit s-a bucurat de un tort special pregătit pentru această zi deosebită și s-a jucat alături de părinții săi.

Aniversarea lui Georgios a reprezentat un prilej festiv pentru a le arăta fanilor imagini din viața lor de familie și cât de mult a crescut fiul lor.

Ianis Hagi și Elena Tănase și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu doi ani, în cadrul unei ceremonii religioase care a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București. La cununie au participat numeroase personalități și apropiați ai cuplului. Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Știrbey din Buftea, unde au fost prezenți 750 de invitați. Cei doi au devenit, pentru prima oară, părinți, pe 20 august 2025.

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