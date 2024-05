În aprilie 2014, tatăl Danei Rogoz s-a stins din viață. Cornel Rogoz, colonel în rezervă, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, răpus de leucemie. Într-o declarație sinceră, actrița a recunoscut că multă vreme nu a fost apropiată de tatăl ei, după ce acesta a divorțat de mama ei. „Tata a fost absent o lungă perioadă din viața mea, după divorțul de mama.

Abia după 18 ani, relația noastră a început să se lege. Acum sunt foarte multe regrete. Există regrete pentru lucrurile pe care nu a apucat să le trăiască, nu și-a cunoscut nepoata, dar sunt și regrete pentru că nu am avut anumite discuții cu el. Oricum, eu l-am înțeles și l-am iertat, chiar dacă și astăzi îl mai judec pentru anumite situații”, povestea Dana Rogoz în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Dana Rogoz: „Am vrut să mă fac una cu pământul, căci m-am trezit cumva întinsă pe jos, cu față lipită de un pietriș încins”

Acum, la 10 ani de când tatăl ei a încetat din viață, Dana Rogoz a arătat o imagine rară din copilăria ei. Tatăl o ținea în brațe, iar alături îi avea pe frații ei. Fotografia a venit însoțită și de o dezvăluire emoționantă.

A spus cum a reacționat atunci când a aflat că a murit, dar și ce sentimente au încercat-o atunci când a vorbit ultima dată cu tatăl ei. „Eram în curtea Spitalului Fundeni, împreună cu frațîi mei, când am aflat vestea.

Recomandări 10 imagini din procesul lui Vlad Pascu care nu s-au văzut la TV și o absență de neînțeles: polițiștii care au permis ca un tânăr drogat să conducă pe străzi

Pesemne că am vrut să mă fac una cu pământul, dar chiar în cel mai concret mod cu putință, căci m-am trezit cumva întinsă pe jos, cu față lipită de un pietriș încins. Ce mică eram. Ce neștiutoare. Ce nepregătită pentru o astfel de veste. Și totuși, ce fericită fusesem cu doar 10 săptămâni în urmă de la acel moment, căci se născuse primul meu copil. Primul lui nepot.

Și ce durere simțeam deodată în piept, ce crăpătură, ce șoc. Îmi zisese în aceeași zi, cu doar vreo 3 ore înainte, că nu mai apucă ora 5 seară. Iar eu i-am răspuns că vorbește prostii. Că el e bine. Că lui o să ii treacă. Că mai trebuie doar să își pună dopurile de urechi pe care tocmai i le cumpărasem, că să reușească să doarmă. Trebuie să se odihnească, atât. «Curaj. O să fie bine», i-am zis”, a scris ea pe Facebook.

Și a continuat: „Și uite că azi se împlinesc 10 ani de atunci, de la ultima noastră discuție. 10 ani de când noi, copiii tăi, am văzut în ochii tăi tot. Am văzut că ne iubești, am văzut că știi, am văzut că regreți, am văzut că te pregătești, am văzut tot. 10 ani fără tata”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Exclusiv. 839 de foști parlamentari primesc pensie specială. De ce numărul lor va crește, chiar dacă indemnizația a fost eliminată de CCR

Ce a făcut Dana Rogoz cu moștenirea lăsată de tatăl ei

Dana Rogoz a investit moștenirea lăsată de tatăl ei într-un film. „Scriu aceste rânduri din sala de așteptare a unui notariat, așteptându-i pe frații mei. După mai bine de 2 ani de la moartea tatălui nostru, vindem o garsoniera care ne-a rămas ca moștenire.

Este garsoniera bunicii din partea tatălui de fapt, care a murit cu un an înaintea lui. Postarea aceasta nu e vreo „spălare de rufe” în public, cum și-ar dori presa de scandal. E doar o destăinuire a frământărilor ce mi-au ocupat mintea în ultimele zile”, a dezvăluit Dana Rogoz în anul 2016, care a obținut mai mulți bani după vânzarea proprietății.

Banii i-a investit în cariera ei în actorie, într-un film.

Urmărește-ne pe Google News