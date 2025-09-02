Meghan Markle, ducesa de Sussex, a oferit o privire rară în culisele vieții sale de familie și ale carierei sale în televiziune. Potrivit People, ea a împărtășit recent primele fotografii cu copiii săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, pe platourile de filmare ale serialului său Netflix, „With Love, Meghan”.

Copiii regali, în lumina reflectoarelor

În data de 1 septembrie, Meghan a publicat o serie de imagini care surprind momentele petrecute de copiii săi pe platoul de filmare al celui de-al doilea sezon al serialului său. Aceasta a dezvăluit că muzica a jucat un rol important în menținerea unei atmosfere pozitive în timpul filmărilor.

„Filmarea sezonului doi al «With Love, Meghan» a fost mai distractivă decât vă puteți imagina. Parte din modul în care am menținut atmosfera vie? Muzica”, a scris Meghan.

Fotografiile împărtășite de Meghan oferă o imagine rară a copiilor săi în public. Într-una dintre imagini, prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, sunt surprinși din spate, evidențiind părul lor roșcat moștenit de la tatăl lor, prințul Harry.

O altă imagine o arată pe prințesa Lilibet învârtindu-se într-un scaun de regizor, în timp ce câinele familiei stă la picioarele ei. Prințul Archie apare într-o fotografie ținând în mână o clapetă de regizor, demonstrând implicarea sa în procesul de filmare.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Între muncă și familie

Meghan Markle a vorbit despre importanța de a-și implica copiii în activitatea sa profesională. „Mi-a plăcut că copiii mei au putut să mă vadă muncind și să înțeleagă echilibrul dintre viața personală și cea profesională, să înțeleagă ce face mama și la ce lucrează pentru a crea și împărtăși”, a declarat ea pentru People.

Ducesa a subliniat că până acum, copiii nu o văzuseră la muncă, făcând această experiență cu atât mai specială. Un membru al echipei de filmare a remarcat atenția și grija pe care Meghan le-a acordat copiilor săi în timpul vizitelor pe platou.

Reflectând asupra semnificației acestor vizite, Meghan și-a exprimat speranța că atunci când vor crește, copiii ei se vor simți mândri că au făcut parte din începuturile acestui proiect alături de ea. Aceste imagini și dezvăluiri oferă o perspectivă unică asupra modului în care Meghan Markle îmbină viața de familie cu cariera sa în industria divertismentului, demonstrând că echilibrul între cele două este posibil chiar și pentru membrii familiei regale.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Sezonul doi al serialului „With Love, Meghan” a avut premiera pe 26 august, aducând în prim-plan noi aspecte din viața și activitatea ducesei de Sussex. Prin împărtășirea acestor momente personale, Meghan continuă să-și consolideze imaginea de mamă dedicată și femeie de carieră, inspirând alte femei să-și urmeze visurile fără a sacrifica viața de familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE