Cristina Spătar se bucură din plin de viața de familie și de adolescenții săi, Aida și Albert, în vârstă de 13, respectiv 16 ani. Cântăreața și soțul ei au plecat într-o vacanță de vis în Franța, unde au vizitat câteva dintre cele mai cunoscute locuri turistice.

Printre destinațiile preferate s-au numărat Parisul, cu faimoasele restaurante și atracții, dar și orașul Versailles, unde familia s-a bucurat de frumusețea palatului și a grădinilor sale. Cristina Spătar a postat mai multe imagini alături de copii, iar urmăritorii săi au remarcat asemănarea izbitoare dintre Aida și mama ei.

Cristina Spătar a cunoscut-o pe iubita fiului ei

În plus, vedeta a povestit că are o relație apropiată cu cei doi copii și a aflat recent despre prima iubire a fiului său, Albert. Cristina a cunoscut-o pe iubita acestuia și familia fetei, lăsându-și impresia că are o părere bună despre tânără și părinții ei. Artista a subliniat că unul dintre lucrurile esențiale pe care a vrut să i le transmită fiului său este să știe cum să se comporte cu o femeie.

„Are o prietenă și îmi zice că e foarte încântat, că e foarte cuminte, că e deșteaptă, i-am cunoscut părinții fetei. Au venit să o lase pe prietena lui Albert și mi s-au părut foarte ok. Cred că o să se înțeleagă bine. Mie îmi place, sunt foarte încântată așa să îl văd cu o fată, lângă o fată, e prima lui prietenă. Nu sunt geloasă, dimpotrivă. Încerc să îl învăț să se poarte frumos cu ea și să prețuiască femeia întotdeauna, pentru că noi, femeile, suntem speciale”, declara Cristina Spătar, la Știrile Antena Stars.

Vacanța pare să fi fost o oportunitate perfectă pentru Cristina Spătar de a se reconecta cu familia și de a crea amintiri de neuitat alături de cei doi adolescenți.

