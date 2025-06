Lauren Sánchez a purtat un brand românesc la petrecerea burlăcițelor

Lauren Sánchez, logodnica miliardarului Jeff Bezos, a atras toate privirile la petrecerea sa de burlăciță organizată la Paris, un eveniment exclusivist la care au participat vedete internaționale precum Kim Kardashian și Katy Perry. Ce a surprins cel mai mult a fost alegerea unei ținute create de brandul românesc Murmur, renumit pentru estetica sa retro-senzuală. Alegerea lui Sánchez marchează un moment important pentru industria de modă românească, designerii locali pășind tot mai ferm pe scena internațională.

„Suntem vizibili în America de foarte mulți ani, de prin 2012. Încă de la început am avut rochii purtate de Beyonce, Madonna, ele aflând de noi de la showroomul din Los Angeles. În acest fel ne-au cunoscut un număr foarte mare de stiliști de vedete foarte mari, printre care stilista viitoarei soții a lui Jeff Bezos.

Echipa noastră am primit o cerere directă de la ea pentru petrecerea de burlăciță din Paris. Am trimis undeva la 15 ținute, din care s-a ales una. Ea cu siguranță a avut mai multe opțiuni de ținute, dar pentru apariția publică cu toate celebritățile lângă ea, de la Kim Kardashian la Katy Perry, a ales să ne poarte Murmur. Cumva a fost dintre ținutele cei mai spectaculoase pe care le-a ales.

Recomandări Greșeala fatală făcută de pilotul Vali Cîrlan, care a cauzat căderea în gol de la 70 de metri. Anchetatorii au elucidat cauza care a produs accidentul mortal al instructorului de zbor

A fost cererea pe ținute albe. Și-a dorit să meargă pe estetica brandului, cu accente foarte puternice pe piese feminine. Semnătura noastră merge pe materiale satinate, pe zona de cupe cu detalii mici de retro. Adică au căutat o estetică feminină, clepsidră, care să-i avantajeze corpul.

Ținuta aleasă este una dintre piesele noi în line-up, adică nu am creat ceva special pentru ea. Sunt niște produse pe care noi le avem și în magazin și pe site. Cererea a venit astăzi, să zicem, pentru 15 ținute, care să fie livrate mâine în New York. Deci am avut cererea de pe o zi pe alta.”, a declarat Alexandra Marinescu, Sales & Marketing Manager, pentru FANATIK.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Ținuta, formată dintr-o fustă creion din satin cu șireturi laterale și un top inspirat de corsetele anilor 50, a respectat tema „alb imaculat” a petrecerii și a complimentat perfect silueta viitoarei mirese. Cu toate că a fost o apariție demnă de covorul roșu, ținuta are un preț surprinzător de accesibil – în jur de 3.000 de lei, fiind disponibilă în colecția actuală a brandului.

Recomandări Cum poate România să devină interesantă strategic și financiar pentru Japonia

Lauren Sánchez și Jeff Bezos s-au căsătorit în Veneția

La doar câteva zile după petrecerea pariziană, Lauren Sánchez și Jeff Bezos s-au căsătorit într-o ceremonie spectaculoasă în Veneția, pe insula San Giorgio Maggiore. Mireasa a purtat o rochie de mireasă semnată Dolce & Gabbana, inspirată de imaginea iconică a Sophiei Loren în filmul Houseboat. Cu mâneci lungi din dantelă, guler înalt și o croială sirenă, rochia a fost evaluată la peste 500.000 de dolari, fiind realizată manual, cu detalii couture rafinate.

Lauren Sánchez a schimbat mai multe rochii

Pentru recepție și petrecerea de noapte, Sánchez a schimbat ținutele: una inspirată de Rita Hayworth în Gilda, iar alta semnată Oscar de la Renta, cu 600 de metri de lanțuri și peste 175.000 de cristale aplicate manual.

Surse apropiate cuplului susțin că însăși Anna Wintour ar fi consiliat-o pe mireasă în alegerea ținutelor. La scurt timp după ceremonie, Lauren și-a schimbat complet imaginea publică: și-a șters istoricul de pe Instagram, păstrând o singură fotografie – cea alături de soțul său, în ziua nunții.

Printre invitații de la fastuoasa nuntă s-au numărat Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Ivanka Trump și Kris Jenner. În ciuda controverselor din Veneția, cuplul a ales să sprijine economia locală, colaborând exclusiv cu furnizori venețieni și donând către organizații non-profit locale.