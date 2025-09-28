Zilele trecute, anunțul făcut de Dani Oțil despre Power Couple, sezonul 3 a surprins. Mai rapid decât fanii se așteptau, el se pregătea de plecarea în Malta, pentru filmările show-ului. „A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou.

Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil!

Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”. Zilele au trecut rapid, iar el deja e în Malta, unde s-a acomodat în apartamentul în care va locui aproximativ o lună de zile.

Apartamentul în care e cazat Dani Oțil

Trezit la prima oră a dimineții, el a arătat ce priveliște are în Malta de la balcon, dar și cum e dispus apartamentul. Cum intri în locație are un hol cu o chicinetă bine dotată, un loc de luat masa, dar și o canapea, alături e baie, balconul, dar și dormitorul.

„Malta, Power Couple, duminică, 5 dimineața. Normal nu trebuia să mă trezesc decât la opt, dar să spuneți voi ce demonstrează mai tare că am o vârstă. Anul ăsta am o super cameră, am și chicinetă. Ce demonstrează mai tare că ai o vârstă?

Faptul că te-ai trezit la 5 să vezi răsăritul și serialul Plaha sau că te-ai îngrijit deja să ai d-asta de spălat vase și burețel, deși tu nu speli vase că nu gătești sau faptul că deja ai stabilit care este sertarul cu pungi și în curând asta va deveni punga cu pungi pentru că deja după două zile în Malta eu am deja trei pungi. Asta înseamnă că sunt pe plus. Se mai simte cineva așa?”, a zis el pe Facebook.

Va fi vizitat de familie

În România, soția Gabriela Oțil a rămas să aibă grijă de Tiago, băiețelul lor. „Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.”, a zis ea pentru Cancan.

În viitorul apropiat, Gabriela și Tiago îi vor face o vizită lui Dani Oțil. „Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noapte.”, a mai adăugat vedeta.