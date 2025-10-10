Imagini din apartamentul în care Fulgy locuiește în Dubai. Fiul Vioricăi de la Clejani are succes în Emirate

De când s-a mutat în Dubai pentru studii, viața lui Fulgy s-a schimbat radical, iar tânărul pare să fie într-un moment excelent al carierei și al dezvoltării personale. În prezent student în anul II la prestigioasa universitate SAE Dubai, Fulgy studiază ingineria de sunet și se pregătește să obțină diploma în 2027.

„De când am plecat din România am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027 pentru a obține licența în audio. Anul 1 l-am terminat cu distincție înaltă, iar pentru acest fapt am intrat în atenția tuturor. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează”, a spus Fulgy pentru Spynews.ro.

Fulgy are succes în Dubai

Într-un interviu recent, Fulgy a mărturisit că este un student dedicat, încheind primul an universitar cu „nota maximă”. Datorită rezultatelor sale remarcabile, tânărul a atras atenția uneia dintre cele mai mari companii de electronice din lume și urmează să devină brand ambasador al acesteia, prin intermediul agenției de marketing a universității.

„De curând am fost contactat de una dintre cele mai mari companii de electronice din lume prin agenția de marketing a universității. Această companie caută studenți buni pe audio pentru o colaborare ca brand ambassador și da, e oficial, puteți vedea asta și pe paginile mele de socializare”, a explicat el.

Pe lângă realizările academice și profesionale, Fulgy a vrut să arate și că viața sa în Dubai nu este deloc modestă. Fiul Vioricăi de la Clejani se bucură de condiții luxoase, demonstrând tuturor schimbarea majoră pe care a adus-o mutarea în Emiratele Arabe Unite.

Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit"
Stiri Mondene 13:18
Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit”
Imagini din apartamentul în care Fulgy locuiește în Dubai. Fiul Vioricăi de la Clejani are succes în Emirate
Stiri Mondene 12:53
Imagini din apartamentul în care Fulgy locuiește în Dubai. Fiul Vioricăi de la Clejani are succes în Emirate
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici". Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe"
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
