Dan Bordeianu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai anilor 2000, trăiește de mai bine de un deceniu departe de agitația Capitalei. Acesta s-a mutat la țară alături de soția sa, Teodora, și de cele două fetițe ale lor, alegând să ducă o viață simplă și echilibrată în comuna Brănești, lângă pădurea Pusnicu.

Actorul locuiește în casa în care a stat tatăl său, o locuință pe care a refuzat să o vândă și pe care a reamenajat-o după bunul plac. Pe lângă faptul că și-a creat un cămin liniștit, Dan Bordeianu se bucură și de avantajele traiului la țară. Acesta și-a amenajat o grădină în care cultivă legume și de care se ocupă personal, găsind în această activitate o adevărată terapie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

„Acolo e o poveste foarte frumoasă. Țin foarte mult la tradiție și la moștenire. Tatăl meu a murit în 1997, Dumnezeu să-l odihnească, eu aveam 23 de ani și urma să fiu proaspăt absolvent. El a construit casa aia acolo ca un loc unde să poată să fugă o oră, două… sau o zi, două, ca să grădinărească sau să facă ceva. Treptat, el s-a mutat acolo. Când s-a prăpădit, eu am rămas cu o datorie așa față de acest spațiu. Când am strâns niște bănuți din telenovele, eu am decis să renovez. Între timp am decis să și plec din povestea aia. M-am trezit că vreau să mă duc și eu la casa mea, iar casa aceea era proaspăt renovată.

Recomandări Funcția ideală la stat: 20.000 de lei pe lună pentru două ședințe

Nu prea înțelegeam eu ce înseamnă să trăiești în fara Bucureștiului. Mărturisesc că nu aveam aceste idei nobile pe care le au oamenii acum care fug din București și care își doresc natura. Eu le-am descoperit… La mime în casă, eu gătesc, eu fac curat, eu tot. Azi dimineață am dat cu aspiratorul. Îmi place să fie curat”, a povestit Dan Negru într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”.

Dan Bordeianu și-a descoperit o nouă pasiune

Pe lângă pasiunea pentru actorie, Dan Bordeianu este pasionat și de prelucrarea lemnului, o activitate care îl relaxează și care îi permite să creeze diverse obiecte în timpul liber. Cu toate acestea, actorul nu a renunțat complet la viața artistică din București. El revine în Capitală de fiecare dată când are repetiții sau spectacole la teatru, dedicându-se în totalitate scenei, după ce a ales să se retragă din televiziune.

Fostul star al telenovelelor românești de succes a mărturisit că viața la țară îi oferă multiple beneficii, mai ales de ordin spiritual. Departe de stresul orașului, Dan Bordeianu se bucură acum de un stil de viață autentic, în armonie cu natura și alături de familia sa.

Recomandări O vânătaie pe mâna dreaptă naște speculații despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Casa Albă: „Le strânge mâna mai mult decât orice alt preşedinte din istorie”

„Ritmul se schimbă, liniștea interioară se schimbă. La țară, nu te mai uiți mai întâi pe telefonul mobil să vezi dacă plouă, sigur că fac și eu asta, dar înainte să o fac mă uit la cer. Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine și te ajută să te raportezi continuu la frunză, la vânt, la soare, la nori. E un lucru bun că sunt mai conectat nu neapărat cu natura, ci cu prezentul”, spunea Dan Bordeianu în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru Libertatea.

Știrea zilei: Călin Georgescu, dus la Parchet după ce a fost săltat din trafic. Urmărește subiectul pe Libertatea.ro!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Funcția ideală la stat: 20.000 de lei pe lună pentru două ședințe

Urmărește-ne pe Google News