Dan Bordeianu, unul dintre cei mai iubiți actori ai anilor 2000, cunoscut pentru rolurile sale emblematice în telenovele precum „Numai iubirea”, „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”, a ales să se retragă de pe micul ecran și să își trăiască viața departe de agitația showbizului. Actorul, care a cucerit inimile românilor în perioada de glorie a telenovelelor, a dispărut treptat de pe micile ecrane, alegând un drum mai discret și mai liniștit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

După ani întregi petrecuți pe platourile de filmare și pe scenele teatrelor, Dan Bordeianu a decis în 2013 să se retragă din televiziune și să se stabilească în Brănești, în casa în care a locuit tatăl său. De atunci, actorul a dus o viață liniștită alături de familie, departe de agitația din București, găsindu-și refugiul în natură și în noi pasiuni.

De ce a renunțat Dan Bordeianu să joace în telenovele

Deși nu mai apare în telenovele, Dan Bordeianu, în vârstă de 50 de ani, nu a renunțat niciodată complet la scenă. Teatrul a rămas o parte importantă din viața lui, însă, în paralel, și-a descoperit și alte talente. Prelucrarea lemnului a devenit una dintre marile sale pasiuni, iar creațiile sale sunt adesea împărtășite cu fanii pe Instagram. De la obiecte decorative până la piese de mobilier, actorul îmbină creativitatea artistică cu măiestria meșteșugului.

Recomandări Donald Trump ar fi fost recrutat de KGB în 1987, susține un fost șef KGB, care confirmă aceeași informație dezvăluită acum 4 ani de un alt ofițer KGB

„Toți cei care au spus că am dispărut nu mi-au dat niciun telefon. M-au întrebat colegi din teatru dacă m-am lăsat de teatru. Am avut multe premiere în ultima perioadă. Nu, n-am dispărut. Îmi văd frumușel de treabă la teatru. Muncesc pe rupte, dar cu mare plăcere. (…) Îmi place mult filmul. Când am dat la facultate aveam un singur orizont, teatrul. (…) N-am regrete și cred că am făcut cât de bine am putut eu la momentul respectiv. (…) Nu mă simțeam împlinit”, a povestit Dan Bordeianu într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”.

Pe plan personal, Dan Bordeianu și-a schimbat complet look-ul, devenind greu de recunoscut pentru fanii care îl asociază încă cu imaginea tânărului romantic din telenovele. Și-a lăsat barbă, poartă părul mai lung și ochelari de vedere care îi conferă un aer artistic și un plus de discreție.

Dan Bordeianu are două fetițe

Actorul este tatăl a două fetițe minunate, care sunt născute chiar în aceeași zi. Între fetele lui Dan Bordeianu este o diferență de patru ani, iar actorul încearcă să le ofere o educație aleasă și le lasă să experimenteze diverse lucruri.

„Nu sunt vulnerabil. Știu să pun granițe. Poate că sunt mai vulnerabil decât alți părinți… în fața a două fetițe adorabile. Știați că fetele mele sunt născute în aceeași zi, pe 1 noiembrie? E diferență de patru ani între ele. Au personalități diferite. Sunt și Scorpion, la fel ca mine. Există și nu, dar și da acolo unde alți părinți spun nu. Cum să îți dezvolți personalitatea fără să experimentezi? (…) Mi-am dorit enorm să păstrez de la părinții mei… vacanța cu cortul. Le duc și pe ele cu cortul, fac baie în râuri.

Recomandări Cătunul cu 20 de locuitori din Transilvania situat pe un masiv de sare. Scos din izolare prin asfaltarea drumului și o bază de agrement de 3 milioane de euro

Astăzi, Dan Bordeianu se bucură de o viață echilibrată, împărțindu-și timpul între familie, teatru și micul său atelier de lemnărie. Departe de tumultul showbiz-ului, actorul a găsit liniștea și împlinirea într-un stil de viață simplu, dar autentic. Fanii săi îl pot urmări în continuare pe rețelele sociale, acolo unde își împărtășește pasiunile și micile momente din viața de zi cu zi, dar îl pot găsi și la Teatrul Nottara.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Imagini de la înmormântarea lui Andrei Perneș. Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum VIDEO

Urmărește-ne pe Google News