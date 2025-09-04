Corina Caragea, prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV, se bucură de o vacanță de vis în Bora Bora. Vedeta și-a încântat fanii cu imagini spectaculoase din paradisul tropical. Înconjurată de ape turcoaz și plaje cu nisip fin, Corina trăiește experiența unei vacanțe de neuitat.

Corina Caragea, pasionată de călătorii

Într-una dintre fotografii, Corina Caragea apare pe o plajă cu nisip fin și ape turcoaz, purtând un costum de baie alb dintr-o singură piesă, evidențiindu-și silueta impecabilă. Mesajul postat alături de imagine reflectă entuziasmul său: „Este vis?! Nu, e realitate! Sunt în Bora Bora! ☀️”. Această destinație a fost mult așteptată de Corina, care a visat mult timp să ajungă aici.

Colegii ei de la Pro TV au reacționat cu entuziasm la fotografiile postate. Oana Andoni a exclamat: „Ei, așa da! Mă bucur că ai reușit să ajungi, în sfârșit, în destinația visurilor tale! Să fie o vacanță de poveste!!!”.

Corina Caragea este recunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii. Într-un interviu anterior citat de TVmania.ro, ea a dezvăluit: „Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine, în amintirile mele și în dezvoltarea mea”. Prezentatoarea consideră călătoriile ca fiind cea mai bună formă de dezvoltare personală. Această filozofie se reflectă în alegerea destinațiilor exotice precum Bora Bora.

Cum a fost tratată Corina Caragea în cariera ei

Corina Caragea, în vârstă de 42 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare TV. Vedeta Pro TV a recunoscut, în cadrul unui interviu, că de-a lungul timpului s-a lovit de prejudecăți, iar motivul a fost frumusețea ei.

De asemenea, Corina spune că i s-a pus la îndoială inteligența, pentru că arată foarte bine. „Da. Și mai ales de către femei, mai puțin de către bărbați. Am fost mereu o amenințare pentru ele și un ciorchine de struguri acri pentru mulți bărbați care nu au ajuns la mine. Desigur că nu a fost ușor drumul până astăzi, când nu mai dau importanță acestor răutăți.

Pentru o femeie frumoasă este dificil să înfrunte aceste prejudecăți – trebuia să muncesc dublu ca să arăt că nu e așa, de parcă aveam un handicap cu care plecam din start. Toți spun că ușile ți se deschid imediat. Dar nimeni nu vorbește ce se întâmplă după. Nu ai de demolat numai prejudecăți, ci și avansuri nepotrivite. Astăzi, pur și simplu ignor, nu îmi pierd timpul și energia cu asta”, a spus Corina Caragea pentru Viva!

Corina a debutat în televiziune ca dansatoare în emisiunea Andreei Marin, de la TVR 1. Ea a povestit cum a trecut la pupitrul știrilor sportive. „Sportul era ceva firesc pentru mine, dansul – nu neapărat. A fost o oportunitate pe care am luat-o cu gândul să intru în fascinanta lume a televiziunii.

Eram studentă la Jurnalism, model în timpul liber, actriță în reclame și filme, învățăcel în redacții, în vacanța de vară, dar ocazia de a mă angaja în televiziune a venit atunci și m-am aruncat. În trei luni însă a apărut altă oportunitate, să lucrez într o redacție de știri, și nu am stat pe gânduri, era ceea ce îmi doream cu adevărat. Divertismentul mi-a rămas în suflet, este fascinant, dar nu ne-am mai intersectat pe traseu”.

