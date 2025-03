În urmă cu patru ani de zile, Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă. La vremea respectivă, Smiley a făcut fericitul anunț într-o postare în mediul online. „Dacă ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: «Am devenit părinți!».

Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetița noastră este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune că este perfectă. Sunt primele ore din cea mai frumoasă poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă:)”, a scris Smiley pe Instagram.

Ce poze inedite a arătat Gina Pistol cu Josephine

Timpul a trecut rapid, iar ieri, 9 martie, Josephine a împlinit 9 ani. Cu această ocazie, Gina Pistol a făcut publice fotografii nevăzute până acum cu Josephine, chiar și unele de când era bebeluș, dar și unele poze inedite din vacanțe.

În continuare, vedeta nu i-a arătat chipul fetiței, însă i-a făcut o adevărată declarație de iubire. „Căutam printre amintiri poze cu tine (să nu ți se vadă chipul, ca să mă mai certe câte o cucoană 😂) și am realizat cât de repede au trecut anii. Ai crescut frumos, copila mea.

Ești creativă și blândă (semeni cu tatăl tău) sensibilă și funny (aici semeni cu mine) iar restul calităților sunt ale tale. Ești TU. Îți mulțumesc că ești bună și blândă cu mine și iartă-mă dacă uneori dor. Învăț, în fiecare zi, să-ți fiu o mamă bună. Te iubim, Josephine! Să fii sănătoasă la trup, minte și suflet! Cu toata dragostea, mama”, a scris în mediul online Gina Pistol.

Nici Smiley nu s-a lăsat mai prejos, a avut și el un mesaj pentru Josephine, dar și imagini pe care nu le-a arătat până acum cu fetița lui. „Acum 4 ani, lumea mea s-a schimbat. Ești cea mai frumoasă melodie pe care am auzit-o vreodată și cea mai veselă notă din viața mea. Îți doresc să rămâi mereu așa cum ești: curioasă, veselă, iubitoare și plină de viață.

Să dansezi prin lume fără frică, să iubești fără măsură și să nu uiți niciodată că tati și mami vor fi mereu lângă tine, să te țină de mână și să te încurajeze să visezi! La mulți ani, iubirea mea! 💙”, a transmis și cântărețul, spre încântarea fanilor.

Mulți l-au felicitat pentru aniversarea lui Josephine, postarea lui Smiley a devenit virală cu peste 50.000 de like-uri, aproape 10.000 de comentarii și 200 de distribuiri pe Facebook.

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul lui Josephine

Smiley și Gina Pistol au decis să nu arate chipul lui Josephine pe rețelele de socializare. Artistul a explicat că decizia le aparține și consideră că este prea mică pentru a fi expusă pe social media. De asemenea, cântărețul își dorește ca fiica lui să aibă posibilitatea de a alege dacă vrea să apară sau nu pe internet. „Am înțeles că trăim în era digitală și lumea vrea să-și expună momentele vieții pe internet.

Aș vrea ca alegerea asta să nu o facem însă noi pentru ea. Ea trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Dacă eu o fac pe ea persoană publică, poate că îi închid niște porți, niște ferestre în viață. Asta credem noi că e bine, în momentul ăsta, pentru copilul nostru! Am decis să-i dăm posibilitatea să fie anonimă, să decidă ea, când va fi cazul, dacă vrea să apară sau nu”, a declarat Smiley.

Și a continuat: „E un copil simpatic, creativ, eu unul aș vrea s-o arăt tot timpul oamenilor. Ieșim cu ea în lume, nu i-am acoperit fața, dar am decis să nu o expunem pe rețelele sociale, pentru că nu cred că e locul unui minor acolo. Dacă ea își va dori, la un moment dat, să aibă conturi pe rețelele sociale, e decizia ei! Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât de curioși să o vadă! Eu mă ghidez după ce îmi spune inima mea! Am decis împreună cu Gina că e cel mai bine să fie anonimă. O să evităm să o mai postăm chiar și cu spatele”.

