Monica Gabor a ales să trăiască departe de lumina reflectoarelor, după ce s-a mutat în Statele Unite ale Americii alături de Mr. Pink. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, cândva una dintre cele mai urmărite vedete din România, a renunțat la viața mondenă și și-a dedicat timpul familiei.

Deși în trecut era o prezență constantă pe micile ecrane și în paginile ziarelor, Monica Gabor a adoptat o atitudine extrem de discretă în ultimii ani. Rareori postează imagini pe rețelele de socializare, însă fiecare apariție surprinde prin eleganța și frumusețea ei. Recent, aceasta a publicat o fotografie nouă, demonstrând că arată impecabil și că are mare grijă de felul în care se prezintă.

În timp ce Monica preferă discreția, fiica sa, Irina Columbeanu, este foarte activă pe rețelele de socializare, unde se bucură de aprecierea a mii de urmăritori. Tânăra vine des în România pentru a-și vizita tatăl și rudele, iar anul trecut a fost însoțită în vacanță și de mătușa ei, Ramona Gabor.

Chiar dacă Monica Gabor a ales o viață departe de showbizul românesc, interesul publicului pentru ea și familia sa rămâne la fel de mare.

Motivul pentru care Monica Gabor nu vine în România

Irina Columbeanu a fost invitată recent în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit deschis despre viața pe care mama sa, Monica Gabor, o duce în Statele Unite ale Americii. Adolescenta a mărturisit că fosta soție a lui Irinel Columbeanu și-a construit o viață stabilă și liniștită în America și a ales să nu revină în România din cauza restricțiilor impuse de actuala administrație privind obținerea green card-ului.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu green card-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.