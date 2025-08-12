Ella s-a căsătorit cu Mohamed Atta Elmanan, oficial al Ambasadei Statului Kuweit în România, în anul 2019 și au împreună doi copii. Puțini sunt cei care știu cum arată familia Ellei Prodan.

„Am fost în vacanță și în patru, și în doi. Cu copiii am ales Costa del Sol, în Spania, mult soare, apă perfectă pentru bălăceală și energie bună. Pentru vacanța în doi am mers la munte, am făcut trasee, ne-am răcorit și am dat jos paella și înghețata din concediul cu cei mici”, povestește actrița.

Spre deosebire de alte pauze de filmare, de data aceasta Ella spune că a reușit să se deconecteze complet de personajul său. „Am reușit să mă deconectez total de Claudia și să o las și pe ea să facă liniștită plajă la Podișor. Dar recunosc, abia aștept să o reîntâlnesc!”

Dacă ar exista un episod special „Claudia în vacanță”, actrița îl vede desfășurându-se pe un iaht luxos „plătit de Zamfir”, dar în locuri ferite de turiști, pentru ca și Traian să se simtă în largul lui.

În această pauză, Ella a descoperit că are nevoie de timp pentru a se relaxa cu adevărat. „Am realizat că îmi trebuie o vacanță înainte de vacanță ca să pot să mă bucur pe deplin de ea. Cred că trebuie să învăț să fiu mai blândă cu mine și să nu mai iau lucrurile atât de în serios”.

Cât despre platourile de filmare, dorul a fost prezent pe tot parcursul verii: „Îmi dă energie să filmez, mă ține în priză. Altfel, apare o neliniște care nu-mi dă pace.”

Ella Prodan revine din toamnă în rolul Claudiei în serialul original „Iubire cu parfum de lavandă”, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, în exclusivitate la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu un nou sezon. În satul Podișor, lucrurile nu vor mai fi deloc la fel, iubirile se complică, secretele ies la iveală, iar personajele sunt puse față în față cu alegeri care le pot schimba destinele. Așa că, rămâneți aproape.

