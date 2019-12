De Denisa Macovei,

Ca orice copil, Alina Eremia a făcut destule boacăne, spre disperarea mamei sale. Pentru că și-a început activitatea muzicală de la 5 ani, participând la diverse concursuri, mama artistei a avut mereu grijă de imaginea fiicei sale, așa că, atunci când a găsit-o cu părul ciopârțit, nu s-a putut abține și a pedepsit-o.

Momentul a marcat-o atât de mult pe Alina, încât nici după 20 de ani nu l-a uitat. „Prima pedeapsă pe care am primit-o a fost când mi-am tuns părul și i-am lipit breton păpușii mele. Am tăiat fix din față, nu m-am gândit să tund și eu mai din spate, ca să pot ascunde asta. Am încercat să maschez, am avut-o complice pe bunica mea, dar mama s-a prins. Și când a aflat ce am făcut, m-a amenințat că mă tunde scurt. Eu aveam părul lung la vremea aceea. Dar apoi i s-a făcut milă de mine. Am fost pedepsită pentru asta și nu am mai avut voie să mă uit la desene o perioadă”, ne-a povestit Alina.

Artista nu a fost chiar un copil-problemă pentru părinții ei, dar le dădea totuși bătăi de cap, având o personalitate puternică încă de mică. „Chiar recent mi-a povestit mama că, la grădiniță, nu dormeam niciodată în pauza aceea de prânz. Mă uitam pe tavan în timp ce ceilalți copii dormeau și întotdeauna ațipeam fix înainte să vină ai mei să mă ia. Așa că așteptau peste o oră să mă trezesc”, ne-a mai spus, amuzată, Alina Eremia, completând că a compensat boacănele cu notele mari la școală: „Până în clasa a opta am obținut coroniță la școală”.

Citeşte şi:

Talentul neștiut al Alinei Eremia, învățat la Facultatea de Actorie. „Scenariul la ultimul videoclip îmi aparține”

Alina Eremia s-a tatuat din nou. Cum arată desenul artistei. „Mi-am pictat pielea”

Dorian Popa, adevărul despre povestea de dragoste dintre el și Alina Eremia. Abia acum a spus ce s-a întâmplat între ei

GSP.RO CTP s-a enervat după ce vloggerul Selly a făcut accident. Jurnalistul il ataca foarte dur: "Când dai 70.000 € pe o mașină înseamnă că..."