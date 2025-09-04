În finala Insula Iubirii 2025, în centrul atenției s-au aflat Ella Vișan și Andrei Lemnaru, care au avut parte de o ceremonie plină de emoții. După 21 de zile intense în Thailanda, adevărul despre relația lor a ieșit la iveală: nu mai erau compatibili.

Cei doi, care veniseră pe insulă cu planuri de nuntă, au ajuns să își pună întrebări serioase despre viitorul lor împreună.

Relația dintre Ella și Andrei, pusă la încercare

Ella Vișan s-a apropiat de ispita Teo Costache, iar acest lucru a făcut-o să realizeze că relația cu Andrei nu era cea potrivită. De cealaltă parte, Andrei, care inițial avea încredere deplină în iubita sa, s-a declarat singur după ce a văzut imagini intime între Ella și Teo. În urma acestui moment, Andrei a permis apropierile cu ispita Andrușca, având chiar și un moment intim cu aceasta.

La revederea lor după cele 21 de zile, tensiunile au escaladat. Andrei i-a reproșat Ellei că a renunțat prea ușor la ideea de cuplu, în timp ce Ella i-a atras atenția că nu s-a implicat suficient în relație. Un moment sensibil a fost subiectul unei traume personale pe care Andrei l-a discutat în public.

El a vorbit despre operația nereușită suferită de Ella la nivelul bustului. „Este greșeala mea. Îmi asum că am greșit”, a recunoscut Andrei la Bonfire. Ella a fost profund afectată de acest episod. „Nu înțelegi cuvântul traumă”, i-a spus aceasta, referindu-se la faptul că Andrei a cerut părerea unei alte femei despre corpul ei. Dezamăgirea a fost reciprocă, iar imaginile cu momentele intime dintre cei doi și ispitele lor au amplificat conflictul.

Cum au părăsit Insula Iubirii 2025

Întrebată de Radu Vâlcan cum dorește să plece de pe insulă, Ella a fost fermă: „Cu siguranță, nu plec cu tine acasă”. Andrei a fost de acord, declarând: „Eu nici atât. Simt dezamăgire. Eu am pus punct când am pus”.

După plecarea Ellei, Andrei a avut o ceremonie a focului cu Andrușca. Întrebat dacă dorește să plece singur sau alături de ispita sa, Andrei a ales să plece împreună cu aceasta. „Voi pleca cu Andrei, fără niciun regret”, a confirmat și Andrușca. Pe de altă parte, Ella și Teo au decis să părăsească insula împreună. „Răspunsul meu e cu Teo”, a declarat Ella, adăugând că acesta i-a redat încrederea în sine.

Teo a fost la fel de hotărât: „M-a făcut să mă simt eu, ceea ce nu reușește orice persoană”.

Ce s-a întâmplat după finală

După experiența din Thailanda, relațiile dintre concurenți și ispitele lor nu au rezistat. Conform a1.ro, Ella și Andrei nu s-au împăcat. Andrei a recunoscut că a avut o cădere nervoasă și că în prezent este singur: „Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât”.

Relația cu Andrușca s-a încheiat, iar aceasta a explicat motivele: „Din moment ce stai supărat lângă mine și nu-mi oferi niciun gram de atenție, eu nu pot să trag de tine”.

Nici Ella și Teo nu au rămas împreună. Teo a dezvăluit că o neînțelegere la hotel, după filmări, a dus la ruptura dintre ei. „După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (…) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a explicat acesta. Totuși, Teo continuă să o caute pe Ella și speră la o posibilă reconciliere, dar doar dacă aceasta se mută în România.

„Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine”, a spus el. Ella a recunoscut că situația dintre ei este complicată: „Teo este un om minunat, dar el știe foarte bine momentul în care m-am supărat un pic pe el”.

În final, ambele cupluri formate pe insulă au ales să meargă pe drumuri separate, prioritizându-și propriile nevoi și dorințe.

