Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune

La ce ora e finala Insula iubirii 2025 la Antena 1.

A venit clipa în care cei veniți în Thailanda ca să își testeze iubirea trebuie să dea explicații, să ia decizii și să se gândească la viitor. Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final, însă trăirile cele mai puternice și momentele cele mai dificile abia au început. Diseară, la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei de acasă pot vedea începutul sfârșitului în primul bonfire final din acest an! De asemenea, finala de mâine seară, 3 septembrie, poate fi urmărită tot începând cu ora 20.30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Unde se poate vedea finala Insula iubirii 2025?

Confruntările de ieri au scos la iveală discuții bazate pe sinceritate, regrete nespuse la momentul potrivit și explicații pentru multe lucruri care lăsaseră semne de întrebare de-a lungul acestui sezon. Ella a fost surprinsă să afle că Andrușca este de acum partenera lui Andrei, Marian a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, direct de la Mattia, iar Andrei l-a văzut față în față pe Teo!

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

În doar câteva ore, dream date-ul va scoate la iveală dorințe ascunse și momente fierbinți! Apogeul va fi atins în clipa în care Radu Vâlcan va face anunțul: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”.

Finala Insula iubirii 2025, cel mai fierbinte show al verii, are loc pe 3 septembrie de la 20.30, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY! De asemenea, Berăria H organizeaza din nou watch party pentru cei care vor să urmărească ultima ediție din acest sezon, LIVE, pe ecrane gigant.

Finala Insula iubirii face furori și la Iași, iar aceasta poate fi urmărită la Berarium Tankeria Ursus, Manifest Pub Iași, Master Club, DiferEAT, Manifest Pub, precum și ecranul mare din spatele Palatului Culturii, oferit de Cinema Sky & Palas Mall Iași.

Despre Insula iubirii

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor au avut parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY au avut parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii au putut urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE