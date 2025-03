„Nu am mai văzut niciodată o lume ca aceasta”

Libertatea: Erați familiari cu materialul sursă (n.r.: romanul grafic „The Electric State” de Simon Stålenhag) înainte de a intra în producția acestui film?

Millie Bobby Brown: Eu personal, nu am fost. Nu știam de romanul grafic, dar când mi-au trimis scenariul, l-au trimis la pachet cu romanul grafic. Am putut să arunc o privire și am fost imediat atrasă și intrigată să aflu mai multe. Și, desigur, cred că a fost un „da” imediat pentru că nu am mai văzut niciodată o lume ca aceasta și am vrut să fac parte din ea. Dar nu, nu citisem și nici nu văzusem romanul grafic înainte. Am fost foarte intrigată odată ce am avut asta.

Chris Pratt: Da. La fel și pentru mine.

Libertatea: Ce v-a făcut să vreți să faceți parte din acest proiect? Ce v-a atras cel mai mult la el?

Chris Pratt: Pentru mine a fost scenariul, care este unul cu adevărat fantastic, o poveste superb conturată, în combinație cu oportunitatea de a lucra cu frații Russo din nou. Acesta a fost un factor determinant. De fapt, eram pe punctul de a lua o pauză mare (n.r. – de la actorie) și i-am spus soției mele că voi sta acasă cu copiii și voi fi prezent acasă. Și apoi a venit asta pe biroul meu și mi-a plăcut. Și am spus: Doamne, băieți, într-o altă viață, mi-ar plăcea, dar am făcut o promisiune că voi fi acasă mai mult.

Recomandări Negocierile trădătorilor din Comandamentul „Vlad Țepeș” cu Moscova. Agent rus: „În mai o să pornească agitație”

Și ei m-au întrebat, ei bine, de ce ai avea nevoie dacă ar fi să facem asta? Și eu am spus, sincer, ar trebui să fiu acasă cel puțin trei zile pe săptămână. Dar nu mă aștept să-mi oferiți un weekend de trei zile în fiecare săptămână. În unele zile aș avea nevoie chiar de un weekend de patru zile. Iar răspunsul lor a fost că, probabil, „am putea face asta să meargă”. Și apoi tot le-am spus nu, dar i-am dat lui Katherine (n.r. – soția lui Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger) scenariul, iar ea l-a citit și mi-a spus: „Cred că trebuie să faci asta”. Și așa a fost.

Cu ce rămân Millie Bobby Brown și Chris Pratt după filmările The Electric State

Libertatea: Cum a decurs întregul proces de filmare? Pentru că aveți foarte mulți companioni roboți în film, mă gândesc că a trebuit să interpretați multe momente cu oameni în costume mocap sau cu greenscreen în spate?

Millie Bobby Brown: Exact așa, un pic din amândouă. Ei (n.r. – echipa de producție) au putut să creeze lumea astfel încât noi să putem fi în ea, dar apoi construiesc în jurul nostru. Construiesc în jurul nostru și construiesc cam de la zero. Apoi lucrăm cu acești roboți care sunt îmbrăcați în costume mocap, exact cum ai spus. Chris și cu mine am putut interacționa și cu ființele umane care jucau anumiți roboți sau care reproduceau vocile actorilor și mișcările roboților. Cam toate interacțiunile pe care le-am avut cu ceea ce vezi în film ca fiind roboți, le-am putut realiza în timp real, pe platoul de filmare. Am fost foarte, foarte norocoși.

Recomandări Vladimir Putin nu vrea armistițiu, Statele Unite trimit din nou în Ucraina bombe glisante de mare precizie

Libertatea: Care este un lucru care va rămâne cu voi de la filmarea acestui film? Ceva care, nu știu, îți vine instantaneu în minte când te gândești la filmări.

Millie Bobby Brown: Colaborarea. Nu am mai experimentat acest tip de colaborare până acum. A fost o experiență minunată să pot deține controlul deplin asupra personajului meu, să o creez cu adevărat și să contribui la creșterea și evoluția ei. Frații Russo sunt extraordinari la asta.

Chris Pratt: Millie. Să stau cu Millie. Să devin prieten cu Millie și Jake (n.r. – Jake Bongiovi, soțul lui Millie Bobby Brown). Îl cunoșteam deja pe Jake, dar să devin prieten cu ei și să întăresc această relație, este ceva cu care voi pleca întotdeauna. Relațiile, pentru mine, sunt cea mai bună parte din ceea ce fac. Nu este prima dată când ne-am întâlnit, este prima dată când am lucrat împreună atât de aproape. Ne-am întâlnit în treacăt, am devenit prieteni în felul în care o fac cei de la Hollywood, adică, „da, ăsta e prietenul meu”, dar ne întâlnisem doar o dată.

Libertatea: V-ar plăcea să vă întoarceți pentru o continuare, dacă există posibilitatea?

Millie Bobby Brown: Nu aș refuza niciodată să lucrez din nou cu frații Russo și cu Chris Pratt.

Recomandări România a ajuns să importe motorină din Grecia, Israel și Egipt, după ce a oprit fluxurile din Rusia – EXCLUSIV

Chris Pratt: Da, și eu simt la fel.

„Fie că vă place sau nu, eu nu plec nicăieri”

Libertatea: Amândoi ați jucat în francize uriașe în ultimul deceniu. Mă întrebam dacă v-ați gândi să faceți un film independent sau să vă îndreptați spre un film mai mic?

Millie Bobby Brown: Da, cu siguranță sunt deschisă la asta. Pentru mine, nu este vorba despre independent sau blockbuster, ceea ce contează este povestea care mă atrage. Deci, dacă citesc un scenariu și sunt atras de el, voi face acel film. Nu contează unde este distribuit sau de câți bani e nevoie pentru a-l produce sau unde este produs, știi, totul se rezumă la poveste. Dacă povestea mi se pare potrivită și se îndreaptă către traiectoria carierei pe care vreau să mi-o construiesc, atunci voi spune da.

Chris Pratt: Eu am o soție și patru copii. Există un adagiu pe care l-am auzit la artiștii de la Hollywood, și anume, faci una pentru ei, faci una pentru tine. Faci una pentru ei, faci una pentru tine. Așadar, cel pe care îl fac pentru ei este un blockbuster, iar cel pe care îl fac pentru mine este să nu fac nimic și să fiu acasă cu familia mea. Așa că anticipez că voi fi în această afacere pentru foarte mult timp.

Nu voi exclude posibilitatea de a face ceva independent și ceva cu un buget mai mic sau la o scară mai mică. Cu siguranță aș fi dispus să lucrez cu diverși regizori fabuloși, poate să fac roluri secundare sau roluri mai mici în astfel de filme. Există atât de mulți regizori extraordinari cu care nu am lucrat încă și cu care mi-ar plăcea să lucrez. Dar trebuie să fiu atent la modul în care îmi împart timpul pentru a-mi sprijini familia.

Și așa cum spunem noi, acolo unde am crescut, trebuie să faci fân cât timp soarele strălucește. Iar soarele a strălucit în ultimul deceniu. Așa că voi continua cât de mult voi putea. Și poate că într-o zi lucrurile se vor schimba, pentru că îmi imaginez încă multe decenii de prezență a mea la Hollywood. Fie că vă place sau nu, eu nu plec nicăieri.

Urmărește-ne pe Google News