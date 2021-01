Ioana Dichiseanu a vorbit despre starea de sănătate a tatălui ei, dar și despre relația pe care o are cu acesta. „Timpul trece foarte repede”

„Este bine, este sub o supraveghere medicală pentru că este necesară având în vedere episoadele prin care a trecut și totul este spre binele lui”, a spus fiica lui Ion Dichiseanu în cadrul unui interviu la Antena Stars.

„Între mine și tata este o relație specială, de prietenie, suntem câte o jumătate de inimoară, bucățică din el sunt. Dar amândoi sunt pentru mine sfătuitori.

Mă consider binecuvântată de Dumnezeu pentru relația pe care o am cu părinții, mai ales pentru profunzimea relației pe care o am cu tata. De multe ori, chiar dacă nu spun ceva, el înțelege de ce am nevoie și ce simt și e valabil și invers.

Asta pentru că petrecem foarte mult timp unul lângă celălalt, ne bucurăm de momentele frumoase împreună. Timpul trece foarte repede atunci când ești lângă oamenii pe care îi iubești”, a mai adăugat Ioana Dichiseanu la Star Matinal.

