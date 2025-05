După ce anul trecut afirma că s-a despărțit de Ioana Ignat și a început o relație cu Otniela Sandu, în acest an Sebastian Dobrincu a fost văzut din nou alături de cântăreață, după ce s-a despărțit de fosta concurentă de la „Ferma”.

Recent, despre Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au apărut din nou informații potrivit cărora s-ar fi despărțit. Iar artista a avut o primă reacție pentru Libertatea, imediat după ce ar fi fost părăsită din nou de iubit.

„Probabil o să mai vedeți fotografii cu noi. Eu și Sebastian ținem foarte mult unul la celălalt și avem o istorie lungă în spate. Avem viețile noastre personale si alegem să trăim cât mai discret, fără să dăm prea multe explicații”, a spus Ioana Ignat în exclusivitate pentru Libertatea.

Într-o postare pe care a făcut-o pe Instagram, la story, și care a fost ștearsă ulterior, cântăreața confirma despărțirea de tânărul milionar.

„Vreau să vă anunț cu sinceritate că eu și Sebastian nu mai formăm un cuplu. A fost un capitol important din viața mea, pe care îl închei cu recunoștință pentru tot ce am trăit și învățat. Vă mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea voastră”, scria Ioana Ignat pe internet.

Recomandări Cine sunt cei doi viceprimari care se luptă pentru locul lăsat liber de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Bijuterii și ceasuri de 30.000 de euro, multe firme și patru apartamente

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Declarația pe care Ioana Ignat a făcut-o pentru Libertatea vine la aproximativ 24 de ore după ce Sebastian Dobrincu spunea în Cancan că nu mai formează un cuplu cu Ioana Ignat.

„Nu mai sunt împreună cu Ioana. Fiecare cu viața lui. Am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent, pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord, că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el”, spunea Sebastian Dobrincu pentru sursa citată.

Despărțirea dintre Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat vine într-o perioadă în care artista se află în plină promovare a melodiei „Prin București”, pe care o cântă alături de Magda Ignat, sora ei.

Cele două au lansat videoclipul piesei la finalul lunii aprilie, iar până acum a adunat aproape 500.000 de vizualizări, mii de like-uri și sute de comentarii pe YouTube. Melodia lor este o confesiune muzicală despre plecare, curaj și regăsire într-un oraș care nu doarme niciodată și marchează debutul colaborării lor oficiale.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News