Ioana Luiza se va prezenta în fața celor cinci jurați Stand-Up Revolution cu un moment inspirat din sărbătorile de iarnă. „Eu am anxietate – nu neapărat de la decor, dar vine Crăciunul și trebuie să mă duc acasă. La mine, masa în familie nu este reprezentată doar de mama și tata, sunt 17 oameni. 17 oameni înseamnă un eșantion de populație și sunt oameni cu inteligență diferită (…). Cel mai frică îmi este de mătușa mea. Am o mătușă care are 50 de ani de când o cunosc – ea, de 30 de ani, are 50 de ani. Genul acela de profesoară de chimie – are o dietă foarte echilibrată, bazată pe cafea, țigări și bucuria altora“, și-a început comedianta numărul de stand-up.

Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea au savurat poantele invitatei și, la final, au aplaudat-o îndelung împreună cu toți cei aflați pe platoul de filmare. „Ioana Luiza a fost o plăcere și o bucurie. A venit oarecum în aceeași zonă ca în primul sezon: a avut glume tot despre familie“, a declarat Teo, iar Costel a mărturisit: „M-a surprins, nu știam materialul! Chiar a venit cu ceva foarte fresh“.

În cadrul episodului 12 Stand-Up Revolution vor performa și: Dan Birtaș vs Bogzi, Ioana State vs Andreea Curea, George Mesaroș vs Teodor Abagiu, George Dumitru vs Geo Adrian, Johny Romano vs Mariah Girouard. Momentele lor integrale, declarațiile juraților și verdictul dat de aceștia în cea mai nouă ediție Stand-Up Revolution, telespectatorii le pot afla urmărind emisiunea în această seară, începând cu ora 23.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Primii semifinaliști la „Stand-Up Revolution”

Ioana State, Andreea Curea, Johny Romano și George Mesaroș se numără printre concurenții care se vor duela pentru un loc în marea finală a competiției.

Unul dintre momentele inedite din prima semifinală „Stand-Up Revolution” este reprezentat de duelul Ioana State – Andreea Curea, care s-au luptat și în bootcamp, pe vremea când aveau același antrenor. Rămasă în echipa lui Dan Badea, cântăreața va veni cu glume la care se va râde copios: „Mie îmi plac femeile! Îmi plac femeile puternice, asta am vrut să zic. Dar nu mă refer la alea care își desfac singure borcanul de zacuscă sau își sparg lemne. Nu! Alea sunt doar independente și nici nu prea cred în ele, sinceră să fiu. (…)”, şi-a început ea momentul pe scena „Stand-Up Revolution”.

Andreea Curea face parte din echipa lui Costel și va încerca să își adjudece un loc în finala emisiunii cu un episod petrecut în parcarea unui restaurant fast food. „M-am pus la coadă printre mașini… Bine, a fost un pic ciudat, pentru că, imediat, după ce m-am pus la coadă, toate mașinile și-au blocat portierele. Și mă gândeam: «O fi curent, cine știe… Nu e de la mine». (…).

Îmi venise rândul să comand, așa că am spus comanda la roboțel și femeia din spatele roboțelului zice: «Nu servim pietoni, vă rog înaintați»“, a spus concurenta, stârnind hohote de râs în platoul de filmare.

Dan Birtaș va aduce o continuare a materialului pe care l-a avut în etapa anterioară, când a picat la battle cu Darius Grigorie. „Închid ochii și îmi imaginez că nu e câinele meu acolo… e o altă tipă, o prietenă de-ale iubitei mele.

Nu o să-i zic numele în seara asta… Raluca. Raluca Stoian – e prietena ei din facultate“, a spus comediantul în timp ce toți râdeau, iar rivalul său, Bogzi, a pregătit glume tot despre relații amoroase: „Iubirea, bă, e cel mai frumos lucru pe care poți să-l trăi în experiența asta umană, nu?! Iubirea! Și noi îl luăm și îl ducem în relații și-l omorâm. Asta facem noi cu iubirea. Haideți, vă rog frumos, prin aplauze, cine de aici este într-o relație fericită“.

În cadrul episodului 12 „Stand-Up Revolution” vor performa și: George Mesaroș vs Teodor Abagiu, George Dumitru vs Geo Adrian, Johny Romano vs Mariah Girouard. Momentele lor integrale, declarațiile juraților și verdictul dat de aceștia în cea mai nouă ediție Stand-Up Revolution telespectatorii le pot afla urmărind show-ul vineri seară, de la 23.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

