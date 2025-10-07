VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc, după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc”, a povestit Laura Cosoi.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului „E vremea mea”, un podcast despre feminitate și înaintarea în vârstă.

Laura Cosoi consideră că femeile ar trebui să se pună pe primul loc în viața lor

În discuția cu Laura Ivăncioiu, una dintre gazdele podcastului, Laura Cosoi a mărturisit și alte lucruri care pot părea surprinzătoare pentru femeile învățate să îi pună pe cei din jurul lor pe primul loc.

Nevoile personale: „Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte, ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoiele mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei”.

Somnul ca prioritate: „În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui”.

Lecțiile învățate de la mama ei: „De la mama am învățat să îmi pun în valoare latura feminină, să am grijă de mine, să mă respect și să apelez la ajutoare – să nu fac eu ceva ce pot plăti pe altcineva să facă. Să îmi fac timp pentru mine!”

Podcastul „E vremea mea” este primul podcast din România care abordează înaintarea în vârstă a femeilor, este postat pe canalul de YouTube Pacientul 2.0 și este prezentat de Laura Ivăncioiu și Monica Rădulescu.

Invitatele Laurei din acest sezon sunt Laura Cosoi, Andreea Bălan, Mirela Oprișor, Diana Enciu, Carmen Tănase, Dana Săvuică, Gianina Corondan, Ada și Tony Galeș, Medeea Marinescu.

Monica vorbește cu medicii și specialiștii invitați despre strategii reale de îmbătrânire sănătoasă. Nu pentru femeia care îmbătrânește, ci pentru cea care vrea să fie la 50, 60, 70 de ani puternică, activă și în control. Dintre temele dezvoltate: menopauza și microbiomul vaginal, inflamația, sănătatea inimii și rolul mușchilor.

În sezonul 3, podcastul conține și rubrica „Corpul nu minte”, o serie de provocări fizice propuse de Dana Dobrescu, coach de nutriție, menite să arate importanța sportului pentru o viață lungă și de bună calitate.