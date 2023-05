„Soţia şi fiica mi-au spus primul „La mulţi ani”. Mi-au cumpărat un cadou, dar au uitat să mi-l dea dimineaţă, se grăbeau să plece la şcoală şi fiica mea şi soţia care este profesoară de biologie. Dar nu asta contează, eu tot timpul le spun să nu se deranjeze cu cadouri, de obicei îmi place să fac cadouri, nu să primesc.

Cred că am ajuns la vârsta când mă consider împlinit. Am o familie frumoasă, o fată de aproape 16 ani, adolescentă, o relaţie frumoasă alături de soţia mea.

Anul acesta împlinim 30 de ani de relaţie, suntem împreună de când eu aveam 17 ani, iar ea avea aproape 15 ani. Profesional, alături de 3SE totul este ok, nu îmi lipseşte nimic”, a declarat Laurențiu Duță pentru Fanatik.

Ce regretă Laurențiu Duță

Întrebat dacă are vreun regret, Laurenți a fost deschis. „Orice om poate mai are mici regrete. Poate faptul că nu am avut un hit internaţional. De fapt, am avut ceva succes cu câteva piese de-ale Elenei Gheorghe prin Spania, Olanda, dar mă refer la acel succes, acela mare, top 3 sau number one în alte ţări.

În schimb, aici în România, toate au mers foarte bine. În rest, regrete majore nu am. Ar mai fi un regret şi anume că astăzi mama nu este alături de mine, ea s-a stins din viaţă acum şase ani. De obicei ea mă suna la ora 4.00 să-mi spună „la mulţi ani” pentru că atunci m-a adus pe lume”, a mai adăugat artistul.

Despre trupa 3SE

De zeci de ani trupa 3 Sud Est este printre preferatele românilor. Ea a devenit cunoscută în anii 90, iar cei trei membrii: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-au bucurat de un real succes în România. De-a lungul timpului, multe speculații s-au făcut cu privire la banii pe care aceștia i-ar încasa din concerte, din aparițiile lor.

Mulți s-au întrebat: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș au ajuns să fie milionari? Răspunsul l-a întrebare l-a dat Laurențiu Duță acum, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. „Presa specula multe și mărunte, după nu știu ce turneu că am fi câștigat milioane. Poate, nu știu, într-o carieră întreagă. Nu am făcut o contabilitate a banilor, dar milionari poate în cei 20 și de ani adunat cu case, dar nu suntem milionari.

Niciunul nu are un milion de euro strânși. Poate, nu știu, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Noi nu am fost nici o trupă răsfățată să avem show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare. Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase, dar nu e cazul nostru”, a spus artistul, care a mai adăugat de unde câștigă ei bani. „Noi am câștigat tot timpul din concerte și din YouTube, acum mai nou. Nu suntem acei prințișori preferați de companiile mari care câștigă sute de mii de euro din spoturi publicitare. Niciodată nu am fost și nu suntem”, a mărturisit Laurențiu Duță la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.







