Lavinia Pârva, despre rolul de mamă: „Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită”

Lavinia Pârva a fost invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. Vedeta s-a așezat pe canapea și a făcut dezvăluiri despre viața personală. Nu s-a ferit și a povestit cu sinceritate că nu e ușor să crești un copil. Este obosită, dar și fericită.

„Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: «Cum puteți să faceți asta?». Mă uit la copilul meu… cum ar fi să am doi ca el? Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită.

Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură.

Băiatul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică jr

Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză”, a mărturisit Lavinia Pârva în emisiunea „Teo Show”, scrie wowbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Până acum, Lavinia Pârva nu a apelat la ajutorul unei bone, ci se bazează pe sprijinul mamei sale și pe al mamei lui Ștefan Bănică jr. „Alexandru o adoră pe mama lui Ștefan și trece mai des, se mai joacă cu el. Seara încerc să mai lucrez, iar dacă plec la spectacol stă mama, vine bunica, găsim o soluție.

Mama Laviniei Pârva

Dar faptul că am stat acasă, nu au fost așa multe evenimente în perioada asta, am lucrat de acasă pe partea cu magazinul… a fost mai simplu”, a mai spus Lavinia Pârva în aceeași emisiune.

Citeşte şi:

Zeci de familii dintr-un bloc din București stau de două luni fără curent: „Mama mea depinde de aparatul de oxigen, dar la ce să-l conectăm?”

Închis în castel, lângă ultimele slugi fidele, președintele Iohannis acuză procedurile democratice!

Oana Zăvoranu e tentată să revină în televiziune. Vrea să lanseze și propriul film: „E o mare provocare”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Amendă colosală pentru Antena 3 după ce Dan Puric și Dana Budeanu au fost la emisiunile lor

Observatornews.ro O profesoară arestată după ce ar fi făcut amor cu un elev de 14 ani în maşina sa. Cei doi şi-ar fi trimis mesaje în care mărturiseau cât de mult s-au bucurat de momentele lor intime, în SUA

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2021. Vărsătorii au nevoie de echilibru, mai ales în timpul întâlnirilor planificate

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”