Soția lui Ștefan Bănicăjr. a avut o apariție de senzație pe plaja din Bulgaria, fotografiile fiind postate și pe Instagram. Vedeta a încins inimile atât online, cât și offline.

„Ești superbă”; „Frumoasă femeie”; „Frumoasă femeie, frumos zâmbet!”, „Ești bombă”, sunt doar câteva dintre laudele pe care le-a primit Lavinia Pârva în mediul online.

Ce spune Lavinia despre al doilea copil

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au împreună un băiețel pe nume Alexandru și este al treilea copil al artistului. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, cântăreața a mărturisit că nu își mai dorește încă un bebeluș.

Timp de trei ani, Lavinia Pîrva a renunțat la absolut orice pentru a-și crește copilul. Artista a lăsat cariera pe locul doi și a pus pe primul loc familia.

Prezentă în emisiunea „Xtra Night Show”, ea a povestit că și-a dorit să fie mamă cu normă întreagă, însă acum lucrurile s-au schimbat și se întoarce pe scenă. Vedeta a declarat că nu își mai dorește al doilea copil, pentru că nu ar mai putea să facă față și cu cel de-al doilea copil.

Alexandru este băiețelul Laviniei și al lui Ștefan Bănică, iar artistul mai are doi copii, pe Violeta și Radu. „Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil.

Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva.

