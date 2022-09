A început sezonul 4 din show-ul digital „Întrebarea Mesei Rotunde”. Invitata specială a lui Marius Manole în prima ediție este prietena actorului, scenarista Lia Bugnar.

Pe Marius și Lia îi leagă o prietenie strânsă, iar dialogul dintre ei este unul sincer, cu dezvăluiri în premieră despre viața personală și profesională, copilărie, perioada studenției și începuturile carierei. „În liceu, eram foarte cuminte și tălâmbă, dar nu mi-a folosit la nimic. Am intrat talentată în facultate și am ieșit un eșec. Nu m-am descurcat deloc. Am ieșit din facultate convinsă că nu pot să joc, am început să scriu, să fac spectacole cu voi”, spune Lia.

Scenarista declară că cea mai mare frică a ei, descoperită recent, este de ea însăși, prin faptul că reușește să se surprindă neplăcut pe alocuri, încât devine devastatoare concluzia că nu se poate baza pe ea.

„Cred că îndrăgosteala este ceva extrem de plăcut omului, dar cred că ea își arată valoarea un pic după ce trece. Foarte puține lucruri țin până la sfârșitul vieții. Am fost măritată dintr-o inconsecvență față de principiile mele din copilărie. Eu nu voiam să mă mărit în viața mea și nu voiam să am copii. În cartierul nostru eram toți niște copii care ne sprijineam unii pe alții în momentele în care erau scandaluri în casă, era dezastru”, spune în premieră scenarista serialului „Clanul”.

Recomandări EXCLUSIV. Doi ruși antirăzboi vorbesc despre anunțul mobilizării parțiale: „Am de gând să mă ascund. Nu vreau să ucid și nu vreau să mor”

Lia Bugnar, despre relația cu Anghel Damian

Despre relația cu Anghel Damian și stările prin care a trecut de curând, Lia spune: „M-a lovit tancul, m-a lovit. N-am citit nimic, dar știu din interior lucrurile, nu vreau să văd distorsiunile. Viața e interesantă în fiecare zi, pentru că reușesc să pun la loc ceva din mine. Sunt un om care se comportă bine în situația dată. De câteva zile încoace reîncepe să mi se pară că sunt frecventabilă”.

