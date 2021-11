În ediția de miercuri, 24 noiembrie, de la „Asia Express”, Lidia Buble și Estera au fost concurentele care au fost eliminate din concurs. Drumul lor în competiție s-a încheiat aici. Mihai Petre cu Elwira și Cuza cu Emy sunt cele două echipe care au rămas în concurs și se luptă pentru marele premiu de 30.000 de euro.

Nestemata din cufărul surorilor Buble a fost roșie, astfel că cele două au fost eliminate din competiție. Artista nu se aștepta să plece acasă chiar în semifinală: „Doamne, este cel mai neașteptat deznodământ, jur. Este imposibil!”.

Lidia Buble, mesaj după ce a fost eliminată de la „Asia Express”

Vedeta a fost foarte încântată de experiența pe care a avut-o în emisiune și mărturisește că și-ar dori să o mai repete. Lidia Buble a participat la „Asia Express – Drumul Împăraților” alături de sora ei, Estera.

„Emoții, legătura mult mai strânsă între mine și Esti, adrenalina, competitivitate, încredere de sine mult mai mare, ritm de viață alert (ca la armată, bublișorii mei ?), lume nouă, foame, cerșit, cazare și transport. Așa descriu, pe scurt, experiența Asia Express, experiență pe care o consider o a doua mea copilărie, dar trăită la intensitate maximă. Pe scurt, am spus, pentru că nu pot descrie în cuvinte restul experiențelor, pentru că le-am trăit cu și din suflet, iar, la ora asta, odată cu plecarea noastră, mă năpădesc lacrimile că nu mai continui joaca, și marele dor de competiție, concurenți și întreaga echipă de producție și toți cei care, mie și lui Esti, ne-au fost alături… și la fiecare pas.

Și cum am făcut o promisiune, atât mie cât și celor din jur, am îmbrăcat rochia de mireasă, chitită pe măritat în Asia Express încă de la plecarea din țară. ?? Doar știți că tot ceea ce îmi propun reușesc și dovada stă în superba mea apariție în cea mai de ? rochie de mireasă pe care o puteați vedea ever. ? Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar să arăt lumii că Lidia Buble nu pleacă înapoi acasă fără să se îmbrace așa. Însă, ce credeți, m-am și măritat, dacă tot am făcut atâtea pregătiri de măritiș? ??‍♀️

Mulțumesc, ESTERA, sora mea incredibil de bătăioasă, răbdătoare, iubitoare, mereu alături și cu mine. Te ador și iubesc mai presus de orice!!!

Mulțumesc, dragilor din echipa de producție și toți cei implicați în acest proiect, dar și pentru șansa oferită de a experimenta un show de televiziune unde mi-am cam dat sufletul… și la propriu și la figurat. MAI VREAU! ?❤”, a scris Lidia Buble pe una dintre rețelele de socializare.

