Show-ul de la Antena 1 și-a schimbat puțin formatul, iar acum vedetele sunt împărțite în două echipe care se luptă pentru… a sta degeaba! Mai exact, o echipă este condusă de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, iar alta îi are drept căpitani pe Rikito și Sonny Medini. Iar cei care pierd trebuie să-i servează pe cei care reușesc să câștige probele.

Liviu Vârciu a spus ce e nou la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi la ȋntrecere!”

Unele dintre primele ediții „Poftiţi pe la noi: Poftiţi la ȋntrecere!” au reușit să se situeze pe primul loc în topul audiențelor, astfel că la doar câteva zile după debutul noului sezon al emisiunii am stat de vorbă cu Liviu Vârciu și l-am întrebat ce este nou în acest an în show-ul de la Antena 1.

„«Poftiți pe la noi» este formatul meu de suflet, iar sezonul acesta a venit cu lucruri noi. Nea Mărin este «o prezentatoare» rigidă, care le știe pe toate și care e cel mai iscusit, deștept, spontan, priceput, vigilent… E o nebunie Nea Mărin!

Cel mai interesant în formatul ăsta e miza: să stai degeaba la Nea Mărin și să te servească alții! Voi nu vă dați încă seama. Puteau să pună acolo zeci de mii de euro, câștigul financiar nu se compară cu senzație pe care o ai când stai pe bune la Nea Mărin. Este in top trei preferințe ale mele când vine vorba de formate TV”, a spus Liviu Vârciu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că este de foarte mulți ani la Antena 1, l-am întrebat pe Liviu Vârciu și dacă mai ține minte al câtelea lui sezon este la „Poftiți pe la noi” și dacă are vreo amintire care i-a rămas întipărită adânc în memorie.

„Sunt prea multe ca să mi le mai aduc aminte. Cea mai amuzantă întâmplare a fost momentul în care l-am cunoscut pe Nea Mărin. Moment despre care a tot povestit și el, când m-a trimis să fac curat într-un grajd și i-am zis că mă doare piciorul drept. M-a iertat și a doua zi m-a întrebat care picior am zis că mă doare. Pentru că am uitat, i-am zis că stângul… și de atunci am început să îl cunosc cu adevărat! Pe asta o încadrez și la neplăcute”, a mai afirmat vedeta de la Antena 1.

Anda Călin încă nu e pregătită pentru încă un copil

Chiar dacă are un program încărcat, Liviu Vârciu își face întotdeauna timp pentru familia lui, pe care și-ar dori să și-o mărească. Tată a trei copii din două relații diferite, artistul afirmă că își mai dorește un urmaș.

În prezent, el este într-o relație cu Anda Călin, alături de care are un băiat și o fată, pe Liviu Matei și pe Anastasia, iar în trecut, rodul iubirii dintre el și Amy Teiceanu a fost Carmina.

„Eu am zis că mai vreau un copil, doamna mea a zis deocamdată «Pas!» și o înțeleg. Trebuie să se mai liniștească, dar din fericire suntem încă tineri și cine știe… Nu spun «Nu» unui bebe”, a mai spus Liviu Vârciu în exclusivitate pentru Libertatea.

