O carieră ce se întinde pe mai bine de patru decenii, sute de mii de difuzări la radio, mii de concerte, sute de ore de emisiuni TV, filme, albume vândute ca pâinea caldă și hituri fredonate de mai multe generații – toate acestea n-au contat pentru autoritățile americane, care au umilit-o pe Loredana, refuzându-i viza de lucru.

Luna viitoare, după o pauză de 10 ani, Loredana ar fi trebuit să pășească din nou pe pământ american. Ea și orchestra Agurida țineau capul de afiș la European Music Fest, un festival de anvergură programat să aibă loc între 2 și 5 mai în Las Vegas și care adună pe aceeași scenă multe nume sonore din Europa.

Cu aceeași ocazie, artista anunțase și un miniturneu, câteva concerte ce urmau să fie ținute în mari orașe.

Toate planurile s-au năruit însă. Organizatorii festivalului au recunoscut că n-au reușit să-i înduplece pe cei de la US Citizenship and Immigration Services (USCIS), parte a Departamentului de Securitate Internă a Statelor Unite, de importanța artistei și, prin urmare, Loredana n-a primit viza de lucru. Ea a fost înlocuită, pe ultima sută de metri, cu Andreea Bănică – aceasta s-a întors recent dintr-un turneu în Statele Unite și Canada și are viză de lucru valabilă.

Nici Francesco Napoli n-a primit viza

Loredana n-a fost singura vedetă care s-a ”bucurat” de acest tratament umilitor. Actuala solistă a duo-ului La Bouche, Sophie Cairo, dar și faimosul Francesco Napoli, care a cunoscut un megasucces internațional în anii 80 cu hiturile ”Americano” și ”Marina”, au fost la rândul lor respinși, informație confirmată de managerul lui Napoli pe Europa de Est. Prin urmare, nici aceștia nu vor participa la festivalul din Las Vegas.

