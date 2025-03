Magnatul reabilitării

Magnatul reabilitării se laudă că secretul succesului său de zeci de ani în industrie constă în faptul că nu a atins niciodată în viața sa o picătură de alcool sau de droguri.

A fost un șoc, așadar, când bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost găsit vinovat de aproape o duzină de infracțiuni la sfârșitul anului trecut, după ce a plătit aproape 3 milioane de dolari unor așa-numiți „brokeri de corpuri” pentru a profita de dependență în curs de recuperare a unor vedete.

Bărbatul din Los Angeles este cel mai prolific profitor al acestei scheme, cunoscută sub numele de comisioane, după ce centrele sale de dezintoxicare au încasat 25 de milioane de dolari în doi ani. Acum, el riscă până la 135 de ani de închisoare.

Crimele șocante ale lui Mahoney, care urmează să fie condamnat luna aceasta, scot în evidență lumea interlopă a drogurilor care face ravagii la Hollywood și care a fost supusă unei noi anchete după moartea tragică a lui Matthew Perry, starul din Friends.

Moartea actorului Matthew Perry, în vârstă de 54 de ani, în 2023, a condus la cinci arestări, inclusiv a „Regina Ketaminei”, Jasveen Sangha.

Operațiune criminală

Acum, o investigație The Sun a descoperit că aceste persoane sunt doar vârful icebergului într-o operațiune criminală de zeci de milioane de dolari care vizează celebritățile aflate în dificultate și le alimentează dependența pentru profit – chiar și atunci când acestea sunt în clinici de dezintoxicare.

Cel mai șocant este că în spatele acestui val infracțional nu se află doar traficanți de droguri fără scrupule, ci și puternice corporații de reabilitare care plătesc mercenari din umbră pentru a le umple paturile cu pacienți.

Cunoscuți sub numele de „brokeri de corpuri”, acești infractori fără rușine pot câștiga până la 1 milion de dolari (790.000 de lire sterline) pe an și nu se vor da în lături de la nimic pentru a-și atinge țintele – inclusiv să le ofere celebrităților droguri pentru ca acestea să revină la dependență.

Aceștia se infiltrează chiar și în grupuri de dependenți, precum Narcotice și Alcoolicii Anonimi, unde vând droguri și mimează prietenii cu celebrități pentru propriul câștig.

„Am văzut brokeri de corpuri la întâlniri AA, conferințe, orice”, spune Nick Matthews, cofondator al centrului de tratament Stillwater Behavioral Health.

„Merg acolo pentru a găsi oameni și, bineînțeles, celebritățile sunt o țintă importantă pentru ei din cauza sumei pe care ar putea să o câștige.”

„Caută persoane slabe”

Această exploare a fost „învăluită în secret” până în septembrie, când Kelly Osbourne, dependentă în recuperare, a tras un semnal de alarmă.

„Brokerii de corpuri sunt la întâlnirile AA, căutând persoane slabe și vulnerabile, pe care să le încurajeze să recidiveze, astfel încât să poată lua din nou droguri”, a spus ea în documentarul „Matthew Perry & the Secret Celebrity Drug”.

Atunci când au fost exprimate îndoieli cu privire la afirmațiile sale, Kelly a declarat: „Jur că acesta este adevărul și este sfâșietor”.

Perry a murit în octombrie 2023, după ce a devenit dependent de ketamină, iar printre cei arestați se numără doi medici care ar fi furnizat droguri în valoare de 55.000 de dolari într-o singură lună.

Asistentul starului, Kenneth Iwamasa, a recunoscut că i-a dat drogurile și a pledat vinovat pentru conspirație.

Jasveen Sangha, care urmează să fie judecată în august, este, de asemenea, acuzată că i-a vândut vedetei ketamină în valoare de 11.000 de dolari prin „prietenul” său, Erik Fleming.

Mahoney, pionul principal

Lumea întunecată a „brokerilor de corpuri” va fi în centrul atenției la sfârșitul acestui luni, când Mahoney, care a condus două centre de reabilitare în Orange County, va fi condamnat, după ce a plătit 2,9 milioane de dolari escrocilor.

Este o afacere înfricoșătoare care vizează dependenții de droguri de toate vârstele, dar mai ales celebrități, care au „șanse nelimitate” la dezintoxicare și plătesc adesea din propriul buzunar pentru a-și ține problemele departe de lumina reflectoarelor.

Brianna susține că a fost forțată să se mute între 24 de centre de tratament în șase luni, fiecare „broker” luând o parte din cei 100.000 de dolari pe care firma ei de asigurări îi plătește centrelor de reabilitare.

„Brokerii de corpuri sunt peste tot”, spune ea. „Sunt pe străzile din Florida și California, unde sunt toate centrele de reabilitare, și au inundat și rețelele sociale”.

Aceasta continuă să povestească prin ce a trecut: „Au jucat un rol important în blocarea recuperării mele de „n” ori, dându-mi droguri, pentru a merge la altă instituție. Salariile brokerilor sunt „nebunești”, un milion de dolari pe an”.

Ea crede că celebritățile sunt „premiul suprem” pentru brokeri de la care pot pot obține sume fabuloase.

În 2021, o investigație la scară largă a dus la arestarea a 10 persoane în California, inclusiv a lui Mahoney. Toți ar fi folosit intermediari și cel puțin patru au pledat vinovați până acum.

O practică obișnuită

Arestările au fost salutate de mulți, inclusiv de Nick Matthews, fondator al programului de tratament Stillwater Behavioral Health, care povestește:. „Nu este deloc etic, dar pentru un timp a fost o practică obișnuită pentru un centru de reabilitare, care s-a extins apoi la celelalte, luând amploare”.

Nick a fost abordat de mai multe ori de „brokerii de corpuri”, care se autointitulau „manageri de afaceri”.

„Îmi plătești 20.000 de dolari pe lună și îți voi umple paturile cu pacienți. Dacă un centru de reabilitare dorea celebrități, care plătesc prețuri astronomice de 150.000-200.000 de dolari pe lună, angajau un „manager de afaceri” (un body broker) și ofereau 10% din câștiguri”.

Dispuse „să-și vândă sufletul”

Dr. Sarah Boss, director clinic la The Balance Rehab Clinic din Londra, a povestit: „La un centru la care am lucrat, aveam o clinică frumoasă cu un gard în jurul secțiunilor de terapie, în grădină. La un moment dat, am observat că era o gaură în gard. Erau acolo oameni care vindeau droguri și alcool, este oribil să te gândești la asta, dar se întâmplă.”

Dr. Boss spune că este foarte ușor pentru traficanți să mituiască lucrătorii de la dezintoxicare, să vândă droguri sau să convingă celebrități să se transfere în alt centru, dar, din fericire, ea nu a experimentat acest lucru.

Centrele corupte sunt, de asemenea, o problemă, unele sunt dispuse să-și „vândă sufletul” îndeplinind cererile ilegale ale celebrităților.

Unii au folosit drone pentru a livra iarbă, iar alții plătesc medici pentru droguri sau alcool, permițându-le, în esență, „să face ce vor”, susține Nick.

„Există un loc special în Iad pentru acești indivizi. Dacă nu vă ajutați pacienții, sunteți ca un medic oncolog care dă țigări unui pacient cu cancer pulmonar.”

