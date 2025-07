A fost Theo Huxtable, fiul lui Bill Cosby în celebrul sitcom american

Tragedia a avut loc în timp ce actorul înota. Potrivit presei americane, Malcolm-Jamal Warner a fost „tras de curenți puternici” și, deși a fost adus la țărm de câțiva trecători, a fost declarat decedat la scurt timp.

Warner a devenit faimos în anii 80, odată cu rolul lui Theo Huxtable, fiul doctorului Cliff Huxtable (interpretat de Bill Cosby), în serialul „The Cosby Show”, difuzat între 1984 și 1992. Serialul a avut un impact uriaș în cultura americană și în reprezentarea familiilor de culoare în media.

„Știu că pot vorbi în numele întregii distribuții când spun că The Cosby Show este ceva de care suntem cu toții încă foarte mândri”, declara Warner în 2023 pentru PEOPLE.

A recunoscut că moștenirea serialului a fost afectată de acuzațiile aduse lui Cosby

În ciuda impactului cultural pozitiv al serialului, Warner nu a ignorat schimbarea percepției publicului după ce Bill Cosby a fost acuzat și condamnat pentru agresiuni sexuale, o sentință anulată ulterior în 2021.

„Indiferent de cum ar putea percepe unii oameni serialul acum, sunt încă mândru de moștenirea lăsată și de faptul că am făcut parte dintr-un serial atât de emblematic”, a spus actorul.

Cariera sa a continuat în televiziune și activism pentru sănătatea mintală

După succesul din „The Cosby Show”, Malcolm-Jamal Warner a continuat să joace în seriale precum Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident, Suits, Major Crimes, 9-1-1 și Alert: Missing Persons Unit.

În 2023, a lansat un podcast intitulat Not All Hood, în care aborda problemele legate de sănătatea mintală în comunitățile de culoare.

„Este un spațiu în care pot fi cel mai vulnerabil”, spunea Warner într-un interviu despre noul său proiect.

Viață discretă: o soție, o fiică și prieteni loiali

Malcolm-Jamal Warner s‑a născut pe 18 august 1970 în Jersey City, New Jersey. Numele său provine de la Malcolm X și pianistul Ahmad Jamal. A fost crescut de mama sa, Pamela, care i-a fost și manager. După succesul din „The Cosby Show”, a jucat în seriale precum Malcolm & Eddie (1996–2000), Reed Between the Lines, The Resident, Suits, Major Crimes și 9‑1‑1. A lansat și o carieră muzicală: în 2015, a câștigat un Grammy pentru „Jesus Children”.

Actorul a fost extrem de rezervat în ceea ce privește viața sa personală. Se știe că era căsătorit și avea o fiică, însă nu a dorit să le expună în spațiul public.

„A fost unul dintre cei buni”, a spus un prieten apropiat al familiei, citat de PEOPLE.

Moartea lui Warner a stârnit valuri de reacții în rândul colegilor și fanilor. Actorul Morris Chestnut i-a adus un omagiu emoționant: „Obișnuiam să mă văd pe mine însumi în Theo Huxtable. Moartea lui Malcolm-Jamal Warner este o pierdere uriașă.”