Radu Miruță revine cu precizări, după ce a declarat că primește salariu dublu de la stat: „Am greșit când am spus asta”

Update 10:30: Radu Miruță, ministrul Economiei, a revenit cu precizări după ce joi, 18 decembrie, a spus că încasează două venituri de la stat, unul din funcția de ministru și unul din cea de parlamentar.

„Nu este adevarăt, am greșit când am spus asta. E genul de confuzie în care am zis că încasez mai mult decât e în realitate decât că ascund ce încasez. E un singur salariu.”, a scris Radu Miruță, pe Facebook, în comentariile unei știri în care se vorbea despre acest lucru.

Precizările vin după ce Radu Miruță a spus într-o emisiune TV că salariul de la Ministerul Economiei este de 12.000 de lei, iar indemnizația de parlamentar ajunge la 10.800 de lei.

„Sigur, mai iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat”, a spus Radu Miruță, potrivit News.

Întrebat direct dacă încasează două indemnizații, atât ca ministru, cât și ca parlamentar, acesta a confirmat: „Iei salariu şi de parlamentar, şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie.. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament, şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.

Radu Miruță a subliniat însă că nu a beneficiat de toate drepturile financiare disponibile, menționând că a refuzat una dintre cazări.

Acesta a mai precizat că Parlamentul este instituția care îi plătește cazarea, alegere motivată de stabilitatea mandatului parlamentar.

„La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte”, a spus Miruță.

Ministrul Economiei a adăugat că locuiește în continuare în același apartament din București: „Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”.

Radu Miruţă este propus de USR pentru funcţia de ministru al Apărării.

