Într-un interviu pentru Click, jurnalista a dezvăluit că a slăbit 20 de kilograme, ajungând de la mărimea 42-44 la 34-36. „Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44”.

Dieta pe care a ținut-o Mara Bănică

Vedeta a povestit și un moment amuzant din carieră, când schimbarea de look a luat-o prin surprindere pe echipa de la televiziune: „Și a fost foarte simpatic, am început noul sezon Spynews special la televizor și am uitat să o anunț pe stilistă: vezi că sunt acum la mărime 34-36. Și m-am trezit din nou cu cămășile alea mari.”

Procesul de slăbire nu a fost însă unul ușor: „Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă”.

În privința dietei, Mara a explicat că nu a apelat la o rețetă-minune, ci la o combinație strictă de restricție calorică și fasting: „Eu am o dietă care, la o simplă căutare pe net, a făcut furori acum câțiva ani. Nu merge de două ori, am încercat-o, nu a mers a doua oară și atunci am trecut direct la ideea asta”.

Vedeta a detaliat mai departe modul în care a reușit să obțină rezultate: „Adică mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă”.

Mara Bănică, echipă cu Serghei Mizil la Asia Express 2025

Cei doi formează una dintre echipele de la Asia Express 2025, iar cu puțin timp înainte să plece la filmările care au loc pe tărâmul asiatic, Serghei Mizil a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența în care s-a aventurat.

Întrebat cum de a acceptat provocarea de a merge la Asia Express 2025 și de ce face echipă cu Mara Bănică, vedeta ne-a mărturisit că avea de mult în gând să participe la show-ul de la Antena 1, iar prietena lui este cea mai bună alegere pe care putea să o facă.

„Am discutat cu Mara Bănică de mai multe ori, făceam glume despre cum ar fi să mergem noi doi, ce am face acolo… Când chiar primești propunerea e altă treabă, dar mi-am dorit foarte mult să văd Vietnamul, așa că am zis că merg.

Mereu glumeam cum ar fi să mergem noi doi. Avem o prietenie de familie, sunt și prieten cu familia soțului ei. Eu cu Mara Bănică am stat mult timp împreună, nu avem rivalități, suntem pe aceeași lungime de undă, din priviri ne înțelegem și ne facem de r***t”, a spus Serghei Mizil în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta, care în luna septembrie va împlini 71 de ani, a dezvăluit că Mara Bănică va fi lider în echipa lor, deoarece este mai descurcăreață decât el. Și, dacă îl va pune pe el să citească, va dura foarte mult până va termina.

