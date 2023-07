După premiera care a avut loc în Los Angeles, duminică seară, actorii care fac parte din distribuția filmului „Barbie” au ajuns în Marea Britanie. Data de lansare a peliculei, atât de mediatizate, este foarte aproape, iar aseară a avut loc premiera europeană în Leicester Square din Londra.

Fanii, mulți dintre ei îmbrăcați în roz, au stat la coadă pentru a vedea în carne și oase actorii care interpretează rolurile principale, Barbie și Ken.

Margot Robbie, actrița care joacă rolul lui Barbie, s-a inspirat din look-uri ale păpușilor clasice Barbie pentru aparițiile sale pe covorul roz înainte ca filmul să ruleze în toate cinematografele din lume. Aseară, la Londra, nu a fost altfel – rochia ei Vivienne Westwood a fost inspirată de „Enchanted Evening Barbie”, o păpușă lansată în anii 1960.

Desigur, Ken a fost prezent și el la evenimentul din fața cinematografului Leicester Square Cineworld. La premiera filmului „Barbie” au mai participat și alte vedete care vor apărea pe marile ecrane, cum ar fi America Ferrera, care a purtat o rochie neagră strălucitoare.

Au fost invitați și câțiva dintre artiștii care apar pe coloana sonoră, cum ar fi cântărețul Sam Smith, câștigător al unui premiu Grammy. Artistul a ales un outfit oversized.

După apariția îndrăzneață de pe covorul roz din Los Angeles, unde a purtat o rochie care i-a lăsat lenjeria intimă la vedere, Dua Lipa a venit de această dată îmbrăcată cu o rochie din paiete semnată de casa de modă Versace.

Artista Gayle Aka Taylor Gayle Rutherfurd a arătat mai mult decât și-ar fi dorit la premiera filmului. Rochia scurtă i-a jucat feste, iar lenjeria intimă a fost văzută de toată lumea.

Vineri, 21 iulie, „Barbie” va ajunge pe marile ecrane atât în SUA, cât și în Marea Britanie. De asemenea, începând cu 21 iulie, filmul va rula și în cinematografele din România.

Despre filmul „Barbie”

„Barbie” este un film de comedie fantasy lansat acum, în 2023, și regizat de Greta Gerwig, care l-a scris împreună cu Noah Baumbach. Bazat pe păpușile de modă Barbie de Mattel, acesta este primul film cu celebra păpușă, după filme de televiziune animate.

Scenariul a fost scris de Greta Gerwig, împreună cu Noah Bambach, care are, la rândul său, tot trei nominalizări la Oscar – pentru „Marriage Story” și „The Squid and the Whale”. Cei doi au colaborat anterior la scenariile pentru filmele Frances Ha şi Mistress America.

Din distribuţia plină de vedete mai fac parte Ryan Gosling în rolul lui Ken, precum şi Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Rhea Perlman şi Kingsley Ben-Adir.

Păpușa Barbie – istoria celei mai faimoase păpuși din lume

FOTO: Hepta

