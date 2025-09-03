După 21 de zile departe unul de celălalt, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au revăzut. Întâlnirea decisivă a avut loc sub privirile atente ale prezentatorului Radu Vâlcan. Momentul a fost încărcat de emoție și tensiune, cei doi parteneri fiind puși în situația de a-și explica acțiunile și de a lua decizii importante pentru viitorul relației lor.

Bianca Dan, despre lipsurile din relația cu Marian

Bianca Dan a fost prima care a luat cuvântul, încercând să justifice apropierea sa de ispita Mattia. Ea a declarat: „Ce ai făcut tu am făcut și eu. Am făcut testul. Și tu te-ai apropiat de cineva și eu am avut o conexiune cu cineva. M-a ajutat să-mi dau seama ce mi-a lipsit, cred că și Teodora la fel. Te comportai cu ea exact cum te comportai cu mine la început. Ai luat-o la toate date-urile (…)

Poate ei doi ne-au făcut să ne dăm seama ce ne lipsește, dacă putem avea chestia asta în relație, dacă nu o putem avea. (…) Eu cred că totul a fost în beneficiul nostru și o să ne ajute”. Marian, vizibil afectat de situație, a întrebat direct: „Dar noi mai avem un viitor?”.

Discuția a continuat cu dezvăluiri surprinzătoare. Bianca a explicat că nu a participat la Dream Date cu Mattia, refuzând să îl sărute, deși l-a ales pentru această întâlnire. Ea a adăugat: „Eu a trebuit să sărut ca să merg la Dream Date și nu am sărutat (…) Am văzut în el tot ce mi-a lipsit la tine, am văzut unele gesturi la el, care mie-mi plac foarte mult la un bărbat: curaj, ambiție, determinare. (…) A știut exact ce am nevoie. Mi-am dat seama ce-mi lipsește în relația cu Marian datorită lui (…) Marian nu vrea să înțeleagă că nouă ne lipsește ceva. Pe el îl deranjează ce vede, dar nici măcar nu întreabă de ce am făcut asta”.

Confruntat cu imaginile care arătau apropierea dintre Bianca și Mattia, Marian a exprimat frustrare și dezamăgire. El a mărturisit că intenționa să o ceară în căsătorie, dar experiența de pe insulă i-a schimbat percepția.

Ispita Teodora l-a confruntat pe Marian Grozavu

Situația s-a complicat și mai mult când Radu Vâlcan a invitat-o pe Teodora, ispita de care Marian s-a apropiat, să participe la ceremonie. Aceasta a acuzat concurentul de manipulare și de încercarea de a-și proteja imaginea.

„A încercat de la început o strategie. Ține foarte mult la imaginea lui și cumva a încercat să mascheze atracția lui față de mine. (…) Tu ai spus că ai văzut-o ca pe o relație de prietenie, dar, din toate experiențele mele, niciodată un bărbat nu a făcut gesturile pe care le-ai făcut tu pentru mine fără să aibă o altă intenție sau să își dorească mai mult. Tot timpul ai încercat să manipulezi situația în favoarea ta și cred că, atunci când ai recunoștință pentru un prieten/prietenă, nu faci gesturile pe care le-ai făcut tu”, a declarat Teodora.

Teodora a continuat șirul acuzațiilor și dezvăluirilor. „ (…) Încerca cumva să le spună băieților pe cine să aleagă la date. El a încercat mereu să manipuleze totul în favoarea lui și să îi pună pe ceilalți într-o lumină proastă. Asta a încercat să facă și cu mine, pentru că la alegerile de Dream Date mi-a repetat, două zile la rând, să-l refuz, dar nu am refuzat și i-am spus motivul”, a adăugat Teodora, iar Marian a mărturisit că se simte dezamăgit.

Mattia intervine la ceremonie

Momentul culminant al serii a fost apariția lui Mattia. Acesta a dezvăluit că Bianca i-a trimis un bilet pe care scria „Te vreau” și că au discutat despre posibilitatea de a se întâlni după terminarea emisiunii. Tensiunea a atins cote maxime când Marian a confruntat-o pe Bianca cu privire la gesturile intime pe care le-a avut cu Mattia: „Tu ai văzut așa ceva cu Teodora?! Ai văzut vreodată să mă atingă cineva pe mine? Uite ce te lua în brațe acolo! Nu păreai deranjată!”.

În final, Marian a concluzionat cu amărăciune: „Se vede că sunt niște atingeri acceptate de Bianca (…) Și-a dorit să fie acolo. Din toate conversațiile care se deduc, că aveau planuri să se întâlnească, să o ia de la aeroport, să se despartă de mine, e clar, din planurile lor, că eu nu mai participam în viitorul ei”.

