La final de sezon, Marius Avram declara divorțul și începutul relației cu ispita. Însă, după terminarea filmărilor lucrurile s-au schimbat radical.

Marius Avram a plecat de la Insula Iubirii alături de Oana Monea și abia aștepta divorțul de Maria. Dar relația celor doi nu a rezistat prea mult și asta pentru că Maria nu a decadt până nu și-a adus soțul acasă.

„Acum câteva zile mi-a dat câteva mesaje de susținere. I-am răspuns sec. Mi-a dat mesaj că vrea să vorbească 5 minute cu mine. Am sunat-o și am vorbit cu ea.

Asta nu înseamnă că o caut eu sau că am căutat-o. Eu pot dovedi chestia asta. Am mesajele, nu e probelemă. Să nu se mai facă atâta tam tam că țin eu legătura. (…) Nu mint, vă pot dovedi. (…) Maria știa oricum. Am vorbit cu ea”, a declarat Marius Avram, potrivit Cancan.

De cealaltă parte, ispita Oana Monea a prezentat lucrurile total diferit. „Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius.

Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

