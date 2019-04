Maurice Munteanu a picat de patru ori examenul la Actorie

Maurice Munteanu rememorează unele dintre momentele din adolescenta care l-au marcat profund. Din dorința de a alege cariera de actor, vedeta a avut multiple încercări de a lua examenul la Facultatea de Actorie, însă de fiecare dată acesta a fost picat de profesorii examinatori.

”M-a picat nu o dată, nu de două ori, nu de trei ori, ci de patru ori. În primul an am picat cu 1.27, în al doilea cu 1.47, a treia oară cu 2.20, iar în al patrulea an cu 2.15. Apoi, am întrebat care ar fi problema, iar profesorul mi-a zis ca sunt anacronic. Dar aveam 18 și nu am înțeles la acea vârstă ce însemnă (…) În al doilea an mi-au zis că aș fi un factor disturbator pentru ceilalți cetățeni, colegi ai mei. Nu am înțeles-o nici pe asta”, povesteste Maurice Munteanu.

”In al doilea an în care am picat, au intrat doua fete, ceva splendid; și surori, și gemene: trupa Indiggo, ambele cu 10”, punctează vedeta.

