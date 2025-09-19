Irina Columbeanu pare să aibă un drum promițător în față, iar prestația ei de la Festivalul Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca i-a impresionat pe toți cei prezenți. Tânăra, fiica lui Irinel Columbeanu, s-a remarcat prin rafinament și eleganță, captând atenția publicului și primind numeroase aprecieri.

Monica Gabor, mândră de Irina

Deși nu s-a aflat în sală, Monica Gabor a urmărit atent evenimentul din mediul online. Reacția ei a fost una plină de emoție, mai ales că știe câtă muncă și pasiune presupune acest domeniu. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a mărturisit că este extrem de mândră de felul în care s-a prezentat Irina și, după mult timp, a decis să împărtășească public gândurile sale.

„Un alt moment când sunt mândră să fiu mama ta. Fiica mea extraordinară a demonstrat încă o dată că poate realiza orice își propune. La debutul ei în modelling pe scena Transylvania Internațional Fashion Festival, a pășit cu grație, frumusețe și încredere și a fost onorată cu un premiu pentru Performanță Remarcabilă la acest eveniment internațional”, a declarat Monica Gabor, pe rețelele de socializare.

Mai mult, Monica Gabor și-a exprimat recunoștința față de celebrul designer Cătălin Botezatu, cel care i-a oferit Irinei șansa de a urca pe podium. Vedeta a transmis un mesaj plin de emoție și apreciere, subliniind legătura specială de prietenie pe care o are cu acesta.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor în mediul online, în descrierea unei imagini cu Cătălin Botezatu.

Unde se mută Irina Columbeanu

În ciuda faptului că locuiește în America, Irina Columbeanu nu a încetat să-i fie alături tatălui său, care în prezent locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești. De câte ori are ocazia, tânăra revine în România pentru a-l vizita și pentru a petrece timp cu el. Aflat într-o situație delicată de sănătate și financiară, Irinel Columbeanu primește sprijin emoțional constant din partea fiicei sale.

Irina a crescut în România și are multe amintiri frumoase legate de anii copilăriei petrecuți aici. Acest atașament față de țară a determinat-o să ia în considerare ideea de a urma Facultatea de Medicină din Cluj. Totuși, planurile ei s-au modificat recent, după ce i s-a oferit oportunitatea de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA – New York University. Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

