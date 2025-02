Astăzi, 19 februarie, Viorel Lis a împlinit 82 de ani. Acesta a fost primar al Bucureștiului în perioada 1997-2000. Înainte de a deveni primar, Viorel Lis a avut o carieră în politică la nivel local, servind ca membru al Consiliului General al Municipiului București.

După încheierea mandatului său ca primar, Viorel Lis a rămas în atenția publicului prin aparițiile sale frecvente în diverse emisiuni de televiziune și în tabloide. În ceea ce privește relația sa cu Oana Lis, care e mai tânără decât el, aceasta a fost intens mediatizată, atrăgând multă atenție din partea presei tabloide. Cuplul a fost adesea subiect de știri și discuții în media românească.

La fel se întâmplă și acum, căci Oana Lis i-a făcut o urare specială lui Viorel Lis, de ziua lui. „La mulți ani, Viorele! Sa trăiești, să-ți mănânc pensia!”, a glumit Oana Lis, pe rețelele de socializare. De o bună perioadă de timp vedeta are grijă de soțul ei, care are probleme de sănătate și foarte rar mai iese din apartamentul din București în care locuiesc împreună.

Viorel Lis, 82 de ani, face kinetoterapie acasă. Foto: captură Youtube

Din punct de vedere financiar nu se descurcă foarte bine, la un moment dat vedeta vindea obiecte din casă pentru a face rost de bani.

Ce pensie are Viorel Lis, fostul primar al Bucureștiului

În 2021, Oana Lis a dezvăluit că fostul primar primea atunci o pensie de 2.000 de lei de pe urma funcției pe care a deținut-o și alți 1.000 de lei de la Asociația Revoluționarilor. În plus, încasa 200 de euro de pe urma unui apartament dat în chirie.

Oana Lis s-a arătat revoltată de acuzațiile cum că ar sta cu Viorel Lis doar datorită banilor săi, când adevărul este cu totul altul. „Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet… nu-i ajung 3.000 de lei.

Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia”, a spus ea în urmă cu patru ani, într-o emisiune TV.

Totodată, ea a zis atunci că nu poate munci, că Viorel Lis e dependent de ajutorul ei. „Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infirmieră care să aibă grijă de el. Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii?”, a mai explicat ea.

