Mesajul Vicăi Blochina pentru soția lui Victor Pițurcă, după ce i-a fost amantă antrenorului 16 ani: „Mi-aș cere scuze acum”

Originară din Lituania, Vica Blochina e stabilită în România de mai bine de 20 de ani. În tinerețe, aceasta a fost balerină la Clubul Melody din București, acolo unde l-a cunoscut pe Victor Pițurcă. Pe vremea aceea ea avea doar 20 de ani, iar el, 39 și era căsătorit. S-au îndrăgostit și au trăit o intensă poveste de iubire, timp de 16 ani ea i-a fost amantă.

Acum 14 ani pe lume a venit Edan, fiul lor. Vica Blochina a intrat în viața publică de la noi pe fondul procesului de paternitate pe care vedeta i l-a intentat antrenorului pentru recunoașterea băiatului. Conform Click, în 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan și l-au obligat să-i plătească Vicăi Blochina o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Vica Blochina a povestit prin ce a trecut când a fost însărcinată cu Edan, fiul ei și al antrenorului. S-a confruntat cu mari probleme financiare, îl acuză pe Victor Pițurcă că nu a ajutat-o deloc. „Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor”, a spus vedeta, care a recunoscut că îi pare rău de ce a făcut, îi cere scuze chiar și soției lui Victor Pițurcă.

„Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum“, a mai declarat Vica Blochina, în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

„Edan e mare”

În prezent, Victor Pițurcă are o relație foarte bună cu Edan, fiul lui și al Vicăi Blochina. Petrec mult timp împreună, merg chiar și în vacanțe, plus că băiatul e atras de fotbal, pare că își dorește să calce pe urmele tatălui. Edan Pițurcă are 14 ani.

„Acum Edan e mare, el vrea să facă la tatăl lui Sărbătorile, dar eu vreau să-l iau o lună cu mine în Thailanda, în decembrie. Negociem! Sunt foarte obosită și vreau să mă odihnesc. Eu când nu produc bani intru în depresie”, a mai spus Vica, la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Citeşte şi:

Viața Silviei Popescu după ce a câștigat de două ori „Bravo, ai stil”. „Mă aflu încă în chirie în Dristor, într-un apartament de 60 de metri pătrați”

Primele imagini de la nunta lui Gheorghe Gheorghiu din America. Maria Dragomiroiu a fost nașa

Laurențiu Reghecampf nu a depus încă actele de divorț. Anamaria Prodan confirmă: „Vorbim în fiecare zi”

PARTENERI - GSP.RO Răspunsul lui Codrin Ștefănescu, întrebat dacă Anamaria Prodan l-a părăsit pentru Reghecampf

Playtech.ro Femeia cu care Petrică Mâțu Stoian voia să plece în VACANȚĂ. Tot ea rupe tăcerea despre Niculina Stoican

Observatornews.ro Mihaela, o studentă la Medicină de 21 de ani, a murit cu zile din cauza unui abces, în Galați. Mărturia sfâșietoare a mamei

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2021. Balanțele își văd blocate sau amânate cele mai importante planuri cu cei dragi

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Josnic. Gimnasta uriaşă a ţării a fost batjocorită pe baza etniei în plină stradă şi atacată cu un spray iritant lacrimogen. Ce a putut face agresorul

PUBLICITATE Dana Rogoz & Ada Galeș: voci pentru schimbare